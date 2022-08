Natalia Oreiro contó qué le dijo a María Becerra cuando le copió su look

María Becerra dio la nota. Y lo hizo sabiendo a donde se metía. Hace poco más de un mes se copió de Natalia Oreiro, una de las celebridades que siempre impone tendencia en su manera de vestir y también en sus cortes de pelo.

Y, de buenas a primera, María Becerra se mostró con un flequillo que parecía inspirado en la uruguaya y parece que el tema no pasó inadvertido en las redes sociales, en las páginas web y en los programas de chismes.

Cansada de siempre verse igual, la cantante más querida de la Argentina pasó por su peluquería de confianza y se realizó un cambio tremendo que dio mucho que hablar en todos los ámbitos.

Cuando compartió en su cuenta de Tik Tok un video con la descripción, María dijo: "Pintó cambiazo”. Allí se la vio con un nuevo corte de pelo (cambió su clásico flequillo por uno nuevo en forma de triángulo), revalando algo de lo que se vendrá.

A penas publicó el video, hubo muchos comentarios positivos de sus fans acerca de este nuevo corte, pero muchos relacionaron este corte con la imagen de Natalia Oreiro. El icónico flequillo terminado en punta, de color negro azabache, lo usó Oreiro en el 2000, cuando lanzó al mercado Tu veneno, uno de sus hits de su época de cantante.

A raíz de esto, en medio de la presentación de Quién es la máscara?, reality que va a conducir por Telefe, Pilar Smith le preguntó a Natalia por la presunta polémica de que María Becerra le había copiado el look. Y ella fue a fondo.

"Ella (Becerra) me encanta. Me gusta seguir la moda de gente que, de repente, no tiene idea que yo me corté el pelo así. Porque yo no sé si María vio Tu Veneno. Por ahí no, y todo el mundo le empezó a decir”, señaló con la mejor de las ondas.

“Igual, nos mandamos unos mensajes porque yo le tiré buena onda. Yo la sigo y me encanta su música y su estilo”, cerró Natalia Oreiro sobre lo nuevo de Becerra.