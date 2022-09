Pamela David se sometió a un cambio de look total

Pamela David es una de las conductoras más bellas de la Argentina, pero nunca deja de sorprender a sus seguidores de Instagram con posteos en los que va mostrando sus cambios de look.



Ahora, la conductora de América TV y esposa de Daniel Vila compartió en la red social el antes y el después de su contundente cambio de look, realizado en su peluquería de máxima confianza.



Resulta que Pamela David se hizo un flequillo bien recto, tupido, que aún está aprendiendo a peinar como corresponde, según reveló ella misma en su cuenta personal de Instagram.





“Estoy chocha con mi flequillo. Acá, lo más difícil, aprender a peinarlo”, contó Pamela David al pie del video que ilustra su cambio de apariencia que, lógicamente, sabe llevar con mucho estilo y encanto.



Por otra parte, la conductora también mostró cómo lucir elegante y sensual con pantalones anchos, cuestión que resulta de mucha utilidad en tiempos en los que en los eventos se busca sorprender con el atuendo.



A pesar de que se pueda llegar a creer que a un evento solo se puede lucir sexy y elegante, Pamela David demostró en algunas fotos que también los pantalones puede ser grandes aliados para asistir a eventos importantes.





El very peri es uno de los colores tendencia del 2022, que tomó relevancia en todo el mundo. Por eso, Pamela no podía quedarse atrás y eligió un total look en este color, formando un atuendo súper especial para un evento de mañana o tarde.



La conductora utilizó unos pantalones slouchy de cintura alta junto con un crop top strappless de mangas cortas y zapatos blancos con tiras en los tobillos. Además, añade un blazer blanco para combinar con el calzado.