El álbum de fotos de Delfina, la mediática hija de Marcelo Longobardi

Delfina Longobardi tiene 16 años y es una de las hijas mellizas del periodista Marcelo Longobardi y Laura Palermo. La adolescente tiene una idea muy clara de lo que quiere para su futuro.



“Si se me mete algo en la cabeza, no me detengo hasta que lo hago y lo termino. Soy amable, carismática, alegre, activa. Me gusta hacer cosas por las demás personas”, le confesó Delfina a Caras.



La chica se muestra muy desenvuelta para su edad y posee un vocabulario muy enriquecido. “En la escuela me gustaba mucho Historia de la Ciencia, también estudié Cello durante cinco años y tomé clases de teatro”, cuenta.





“En plena pandemia seguí con clases online de producción, escritura, dirección y técnicas de maquillaje de cine. Además, fui gimnasta durante diez años”, agrega la joven de 16 años en la misma entrevista.



Asimismo, Delfina revela que es “actriz en proceso” y, al igual que su padre, reconoce ser algo “melómana”, al tiempo que asegura escuchar todo tipo de música. “Me encanta la de los Musicales, las bandas de películas y, además de lo que se escucha ahora, también disfruto de los clásicos”, dijo.



Otra de las facetas de Delfina es la que se hizo pública en las redes sociales y la pone a ella y a Marcelo Longobardi muy orgullosos. “Le dije a papá que me gustaría acompañarlo a su trabajo de la CNN, interactuar con ese mundo y desde que me metí lo maquillo y lo peino, porque sino él no hace nada”, contó entre risas.





“Me ocupo de que esté bien vestido antes de salir al aire, que tenga buena luz. Me gusta el estilo que tiene papá, no le quiero cambiar nada. Lo que sí es que lo ayudo a combinar la ropa, o si vamos de compras, lo asesoro”, agregó.



“Soy igual que él con el tema del orden. También soy muy ansiosa. Tengo que tener todo perfecto y organizado. En eso somos iguales. Sentimos la misma pasión por lo que nos gusta hacer, disfrutar de las mismas películas. Papá es mi mejor amigo. Le cuento todo. Estamos muy conectados”, confesó Delfina Longobardi.