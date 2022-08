Jorge Lanata chicaneó a Marcelo Longobardi tras la escandalosa acusación contra Mirtha Legrand

Marcelo Longobardi sorprendió a todos al apuntar con dureza contra Mirtha Legrand, a quien acusó de formar parte de "una de las operaciones más sucias e importantes que se hayan realizado en la televisión argentina".

El periodista hizo referencia a la acusación que realizó la fallecida Natacha Jaitt sobre Carlos Pagni en La noche de Mirtha en 2018. La modelo había señalado a Pagni como una de las personalidades vinculadas con las causas sobre pedofilia que estaba investigando en ese momento. En ese momento, Mirtha procuró calmar las aguas y les aseguro a los denunciados que tenían su derecho a réplica. Sin embargo, a Longobardi no le convencieron esas disculpas.

"La señora Legrand, en los últimos años, protagonizó en los últimos años uno de los escándalos mediáticos, una de las operaciones sucias, más importantes que se han hecho en la televisión argentina", comenzó diciendo el periodista en CNN Radio.

"La persecución a la libertad de expresión no solo ocurre de parte de los gobiernos, a veces ocurre de todos los ámbitos, y ella fue protagonista de un escándalo muy horrible, una operación sucia contra el periodista más importante de la Argentina que es Carlos Pagni", aseguró.

"La gente sigue yendo y no le importa nada. Pero acá se hacen muy sucias en los medios de Argentina, y cuando leí que ella estaba molesta con Rodolfo Bebán por no ir a su programa me acordé de esto", finalizó Longobardi, recordando que el recientemente fallecido actor siempre rechazó las invitaciones de Mirtha.

Tras las repercusiones generadas por las acusaciones, Laura Ubfal abordó en Gossip (NetTV) la polémica surgida por los dichos del periodista contra la diva. "Tengo dos primicias. Una sobre que dijo ayer Lanata. Marina Calabró siempre habla de espectáculos y quiso tener la palabra de Jorge Lanata sobre este entuerto que dijo Longobardi sobre Chiquita. Lo único que dije Lanata ayer fue, sin nombrar a Longobardi, que hay gente que está atribulada por el éxito", expresó la conductora.

"¿Qué quiso decir? Fue una chicaneada a Longobardi quien después de irse de Mitre, dejar su lugar y aparece allí Eduardo Feimann y que le esté yendo brutal. Lo que dijo fue es que está atribulado por el éxito", agregó.

Recordemos que Lanata y Longobardi compartieron un almuerzo en la mesa de Mirtha en el 2014. Fue la última vez que se vieron las caras.

Luego, con la abrupta salida de Longobardi de Radio Mitre a fines del año pasado, provocó la llegada de Feinmann en su reemplazo. Sin embargo, la ex figura del Grupo Clarín volvió a conducir un programa radial en CNN.