Soledad Bayona contó por qué se separó de Mario Guerci

Soledad Bayona confirmó su separación de Mario Guerci, romance que había comenzado en medio de su ruptura con Nicolás Smirnoff, algo que había desencadenado en una polémica por las fechas.



Si bien hoy Soledad Bayona y Mario Guerci son compañeros en la obra de trato Sex, el romance entre ellos se habría terminado cuando compartían trabajo en el programa La Academia, de Marcelo Tinelli.



Luego de que trascendieran imágenes de ellos a los besos, el modelo confesó que no estaba enamorado de la bailarina, que, a su vez, tres meses después de esas fuertes palabras, confirmó que ya no están saliendo.





“Hay cosas que prefiero no decir y no hablar. No estoy enamorado”, dijo en su momento Mario Guerci. En ese entonces, Bayona también había ido en ese sentido. “No estoy enamorada. No estoy en pareja, estoy pasando un momento de duelo. Separarse es difícil. No importa por qué fue”, dijo ella.



Incluso, hace poco menos de un mes había trascendido que Bayona estaba celosa por algunas escenas de Guerci y Valeria Archimó. “Guerci apoya a Archimó y Bayona mira todo. Ella le reclamó esta actitud. No le gustó”, contaron en Socios del Espectáculo.



Ahora, Soledad visitó el estudio de LAM y, lejos de esquivarla a la pregunta, habló de cómo fue y cómo quedó su relación con el modelo Mario Guerci, con quien había compartido pista en La Academia.





“¿Estás de novia con Mario?”, le preguntó Pía Shaw. “No”, respondió una contundente, tajante y escueta Soledad Bayona, como para no dejar ninguna puerta abierta para que ingresen las especulaciones.



Hace unos meses, Bayona había hablado del romance con Guerci. “Me conocieron mil años trabajando y recién este fue el único año que mi vida se expuso y no tuve la mejor experiencia cerrando ciclos. Y me guardo mi intimidad para sanarme a mí y cuidar a mi gente”, sostuvo.