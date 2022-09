Abel Pintos confesó por qué esperó 6 años para ponerse de novio con Mora, su pareja

La historia de amor de Abel Pintos y Mora Calabrese es de aquellas que se toman su tiempo en concretarse y se cocinan a fuego lento a lo largo de los años, hasta que, un día, todas las piezas encajan. Así lo contó el artista en su paso por La Peña de Morfi, donde reveló que volverá a cantar folklore.

Es que el músico, que se casó con la mamá de su hijo Agustín en noviembre de 2021 luego de un largo noviazgo, contó que con su pareja empezaron a salir varios años después de conocerse, en un festival en Pampa del Infierno, provincia de Chaco, luego de un show.

“Ella es de Resistencia y de casualidad fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que sponsoreaba ese festival”, contó Abel, al recordar ese momento en el que vio a Mora por primera vez. Para él, fue cruzar miradas y sentir una conexión inmediata. “Vino a saludarme y ahí la conocí y me enamoré”, aseguró.

Mora no estaba libre: “Ella estaba re en una, estaba casada. Cuando hablamos, fue lo primero que me dijo y yo dije ‘Bueno, listo, ya está’”. Sin embargo, años más tarde, ella se divorció y volvieron a cruzarse. Pero todavía faltaría un empujoncito para que se animaran a arrancar con lo suyo.

“Incluso varios años después de su divorcio, retomamos a hablar, aunque tuvimos un montón de años de idas y vueltas”, agregó Pintos. En ese momento del relato, Jey Mammon le preguntó, con sorpresa, la razón por la que demoraron tanto el inicio de su relación.

“La esperé como seis años. La forma más certera de explicarle y contarle a ella qué me pasó es que yo me di cuenta de que me modificó”, señaló, y detalló lo que sintió al conocer a quien sería su compañera de vida.

“Cuando la conocí, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo”, añadió el cantante, que viene de dedicar su último show en Mendoza a Marciano Cantero.

Pintos agregó que Mora también tuvo que esperarlo: “Ella me tuvo mucha más paciencia, me cuidó y me contuvo de muchas formas”. Hasta que, un día, se animaron a empezar a escribir su historia juntos. “Dijimos ‘Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos´, sobre todo yo me lo decía”.

“Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar”, explicó el artista, y concluyó que todas las vueltas que dieron tuvieron su resultado y sentido: “Hoy tenemos una relación muy sólida y vivimos una armonía maravillosa de cada uno consigo mismo”.