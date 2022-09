Abel Pintos pasó por Mendoza y le dedicó el concierto a Marciano Cantero

Abel Pintos se presentó este miércoles en Mendoza con "Abel", el show con el que está en una gira nacional, en la cual agota entradas donde va. Nuestra provincia no fue la excepción, pese a que la fecha no estaba en agenda y la decidieron con sólo 3 semanas de anticipación.

Abel Pinto prometió "no hablar mucho" en el show, "porque vamos a meter un montón de canciones esta noche, para que podamos disfrutar y bailar sin parar". No mintió, el show duró casi dos horas y media. Sí se tomó un momento para dedicarle el concierto a Marciano Cantero, el líder de Los Enanitos Verdes, quien en ese momento estaba internado en grave estado de salud y recientemente se conoció la noticia de su fallecimiento-.

"Toda esta luz que ustedes me transmiten se la proyectamos y se la enviamos a Marciano Cantero, para que toda esta energía llegue a él y a su familia en este difícil momento", dijo conmovido.

El Stadium de Arena Maipú, repleto en el show de Abel Pintos. Foto: gentileza Jose Di María

Luego contó que la fecha en Mendoza fue una casualidad. "Me llamó mi manager y me dijo que estaba la posibilidad de hacer este concierto en Mendoza y reprodujo el diálogo. "Me dijo, 'Abel, tenemos menos de un mes -para vender entradas-'. Pero yo le respondí: 'no te preocupes, porque nosotros les vamos a decir que vamos y Mendoza nos van a contestar 'yendo'". No se equivocó, los tickets se agotaron rápidamente.

El show estaba previsto para las 22 horas pero comenzó a las 22.15, con 3 cambios de vestuario y una energía sin igual, Abel Pintos regaló cerca de 2 horas y media de su increíble voz a todos los fanáticos que lo esperaron en el Stadium del Arena Maipú. Antes, desde las 20 horas, hubo una vip de Banco Patagonia para invitados especiales.

Abel Pintos salió a escena a las 22.15 horas. Foto: gentileza Jose Di María

Abel Pintos, desde hace unos años, viene cambiando su estilo musical. Es uno de los artistas más versátiles en escena, capaz de ir del género musical melódico al urbano latino, pasando hasta por notas flamencas. De combinar tonos graves y agudos como nadie, de transmitir paz y algarabía en sus canciones y de bailar como pocos. ¡Qué buena elasticidad tienen esas caderas! ¿Y los movimientos de las manos? Más de un bailaor flamenco lo ha de haber envidiado.

Abel Pintos tiene una elasticidad y un movimiento, para el aplauso. Foto: gentileza Jose Di María

También la puesta en escena es buena, desde la cantidad de músicos que presenta hasta los efectos visuales de las pantallas. Un espectáculo para ver y disfrutar, ¡sin dudas!

Mirá toda la galería de fotos, gentileza de Jose Di María:

Abel Pintos pasa de graves a agudos con una habilidad única. Foto: gentileza Jose Di María

No faltaron los temas clásicos. Foto: gentileza Jose Di María

Las pantallas complementaron un gran show. Foto: gentileza Jose Di María

Abel Pintos sorprendió incluso cantando a dos micrófonos. Foto: gentileza Jose Di María

Abel Pintos también se emocionó con el amor del público. Foto: gentileza Jose Di María

El segundo cambio de vestuario fue sólo la chequeta y marcó el inicio más divertido del show. Foto: gentileza Jose Di María

Abel Pintos le dedicó el show de Mendoza a Marciano Cantero. Foto: gentileza Jose Di María

Se despidió del público, pero volvió con 5 canciones más. Foto: gentileza Jose Di María

Abel Pintos también tocó la guitarra y bailó. Foto: gentileza Jose Di María

A las 12.50 horas llegó el final. Foto: gentileza Jose Di María