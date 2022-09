El gran anuncio que dio Abel Pintos sobre su carrera: “Vuelvo a…”

Abel Pintos sin lugar a dudas es uno de los grandes íconos de la música argentina. El famoso logró posicionarse en los primeros puestos de los charts más importantes. Hace un tiempo el famoso abrió las puertas de su corazón y reveló detalles que pocos conocían.

Y es que, contó cuál fue la primera canción que cantó por amor: "La primera canción de amor que haya cantado fue Zamba Para Olvidarte. ¿Pero la primera vez que de alguna manera conecté con una canción por amor…? Yo tenía influencia de la música de Mercedes (Sosa), y la música de Mercedes abarcaba un montón de cosas".

"Hablaba del amor en algunas canciones pero también hablaba de otro montón de cosas: canciones paisajistas, sociales, ¿no? Entonces la primera vez que escuché una canción y que la entendí como una canción de amor, que entendí la belleza de la música como instrumento para el sentimiento del amor, fue justamente en un disco de Mercedes, en una canción que se llama Mon amour", agregó Abel.

Y continuó: "Que la canta con Nilda Fernández y me pareció, además de una obra bellísima, muy bonito cómo hablaban del amor. Hoy la escucho y sospecho que es porque si bien había escuchado otras canciones de amor, esta tal vez fue la primera que no hablaba del amor desde un lugar de cursilería, ¿no? O desde un lugar de relación sino más desde un lugar de sentimiento".

"Sí, la canción dice en un momento: “no te condenes a perpetuidad, la soga existe y no te ahogará, mon amour”. Y eso fue una parte que a mí me impactó visualmente. Como por ejemplo Sueño Con Seripientes. Y claro, a esa edad, en ese tiempo, escuchaba la literalidad, no la metáfora", reveló.

Ahora bien, resulta que hace algunas horas Abel Pintos visitó La Peña de Morfi y contó que volverá al folklore. Esas fueron sus palabras textuales: "Vuelvo al folklore. Estamos entrando en un momento de darnos cuenta de otra clase de responsabilidad. Ya somos veteranos. Ya no puedo hacer el mismo camino de hacer 15 años atrás".

"Porque este fue el disco más pop de mi carrera que, con Ariel y mi hermano y partenaire, lo pensamos así. Que este era el disco más pop que podíamos hacer porque el siguiente, que será el año que viene, va a ser de folklore. Entonces este trabajo de pop de los últimos diez años, lo íbamos a llevar a lo máximo. Y al ser premiados en los Gardel, nos dijimos: "lo logramos; es el más pop de la carrera"", finalizó.