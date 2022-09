Lali Esposito confirmó que se va al Mundial: ¿a quién llevará de acompañante?

Lali Espósito ya sacó boleto. Sí, está confirmado. La cantante estará presente en el Mundial de Qatar 2022 acompañando a la Selección. Sucede que Telefe la eligió por sobre Wanda Nara para ser quien haga la cobertura junto a Marley y Lizy Tagliani en una edición especial que se llamará Por el mundo Mundial.

La popularidad ganada en estos últimos meses hizo que Telefe incline la balanza para su lado y se confirmó que irá al Mundial. Es que en un principio la elegida para esta tarea era Wanda Nara, pero al estar en Quién es la máscara (programa que debutará en Telefe este lunes) consideraron que su imagen iba a llegar algo gastada a noviembre.

Entonces, debido a esto se le abrió la puerta a Lali Espósito para viajar a la Copa del Mundo. Pero el motivo de Wanda no fue el único. Ya que la simpatía espontánea de la cantante y su carisma invitó a la producción a hacer el esfuerzo para contar con ella.

Cuando se menciona el hecho de hacer un esfuerzo es debido a que la primera respuesta de la cantante fue negativa. Se debe a que realizó un pedido explícito: Llevar un acompañante con ella. Ante el no de la producción les agradeció y dijo que si eso no se cumplía no iba a viajar.

En Nadie Dice Nada reveló detalles de cómo se dio la charla: "Me invita Marley con Telefe, y cuando me llaman yo digo: '¿se puede rechazar esto'. No. Lo único que pedí fue un acompañante”. El pedido de Lali Espósito para un cupo más se debe a que tenía la intención de llevar a su hermano.

Luego de consultar entre ellos, aceptaron la petición y por eso no rechaza la propuesta para ir al Mundial a realizar la cobertura para el programa que se llamará Por el mundo mundial.

Además, contó cómo reaccionó su hermano al enterarse y su felicidad por la noticia: "Me lo llevo al gordo, gordo te amo. Lo llamé por videollamada y se puso a llorar. Me decía '¿vos sabés lo que esto para un futbolero?'".