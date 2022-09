La primera foto de la súper panza de embarazo de Calu Rivero

Calu Rivero sorprendió hace dos semanas al anuncia que está esperando su primer hijo junto a su novio, Aíto De La Rúa. La noticia fue sorpresiva, dado que no se sabía que la actriz estaba en pareja.



“Está embarazada, esperando su primer bebito. Está de novia con Aíto De La Rúa. Tuvieron una historia en la que fueron y vinieron. Y hace un año que están juntos, pero nunca se mostraron, hasta hace cinco días, cuando ella subió un posteo”, contó Estefanía Berardi.



Lo concreto es que Calu Rivero y Aíto De La Rúa se separaron hace muchos años y ahora volvieron a apostar por retomar la relación, después de una serie de idas y vueltas que duró bastante tiempo.





Calu reapareció en los medios después de mucho tiempo y, en un móvil con LAM, contó cómo se dio la reconciliación. “Nos conocíamos de antes. Hace 13 años fuimos novios y después nos reencontramos en Uruguay. ¿Qué decirte? Es lo que ya está escrito”, expresó la actriz.



“Cuando me separé, quedamos siempre muy bien. Él para mí siempre fue un hermoso hombre y lo sentó siempre como familia. Pero ni en ped… me imaginaba volver. No 13 años después. ¿Quién te lo iba a decir?”, agregó.



“¡Y el padre de mi hijo! Estamos sorprendidos, pero también maravillados, confiando mucho en eso que es más grande, que no se entiende, pero que está escrito”, sostuvo Calu Rivero sobre las vueltas de la vida que la hicieron reencontrarse con su actual pareja.





Asimismo, la actriz se animó y en los últimos días habló de los cambios en su cuerpo producto de su embarazo. “’Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora mismo y no voy a estar avergonzada por eso’, dijo Rihanna. Qué momento ese, cuando tu ropa ya no te es tan funcional porque no te entra y no querés salir disfrazada a la calle”, posteó.



Ahora, por primera vez, Calu mostró por primera vez su pancita de embarazada y enterneció a sus seguidores de Instagram. “Full of baby”, escribió la actriz. El posteo rápidamente se llenó de likes, de comentarios y de felicitaciones.