El importante paso de Flor Bertotti en su carrera: cómo fue su show en Los Ángeles

Flor Bertotti es una de las actrices más queridas de Argentina. Sin embargo, hace tiempo se encuentra algo alejada de las cámaras. Hace un tiempo la famosa rompió el silencio en diálogo con Infobae y sorprendió al contar detalles de su vida privada. Y es que, la artista mantiene un bajo perfil mediático.

La famosa habló sobre su personalidad y su buena energía siempre: "Soy bastante optimista: me sale natural mirar siempre el vaso medio lleno. Fede me dice que soy una negadora, pero no puedo evitar quedarme con el lado que sí. Y al llevarlo a la radio se arma una red".

También habló de su carrera como actriz: "A mí me re decían: 'Pero qué lástima que no te llaman más, si eras buena actriz'. Nunca podía ser una decisión mía: si no trabajaba era porque no me llamaban. Hay algo del éxito que parece que estás súper disfrutando, pero cuánta gente escuchamos que dice que no, que se siente vacío, que no ve a sus hijos".

"Yo siempre tuve mucha conexión con mi pulso y con mi disfrute, y ser mamá me hizo dimensionar eso. Cuando estaba embarazada de Romeo, estaba re creativa, y tenía proyectos para después de que él naciera, pero no tenía idea lo que era ser mamá ni ocuparme de una persona que dependiera de mí permanentemente. Y cuando él era muy chiquito estaba comprometida con un trabajo y me re costó", agregó.

Y agregó: "Lo hice. Pero me quemé con leche, y después no me pasó más. No me importaba nada si me criticaban o no. Cuando hice La dueña muchos años después era imposible en cuestión de horarios. Mirtha (Legrand) estaba muy acostumbrada a los programas, tipo 1 ponele, y yo tenía que irme a las 3 porque a las 4 salía mi hijo del jardín y esa era mi única condición. Esa era mi única prioridad".

"Llegábamos a la 1, Mirtha llegaba, entre que pasábamos las escenas, había una corrección de luces, algo, no sé qué, y por ahí teníamos puestas siete escenas y habíamos hecho una. 'Pero a mí me dejan el pibe en la vereda', pensaba, ¿entendés? Tenía que ir a buscarlo al colegio. Y era como: 'Bueno, ¿pero cómo te vas a ir?”. Era muy difícil. Por eso a veces es más difícil estar en eje uno con las prioridades de uno y tratar de cumplir eso que a vos te pasa", confesó.

Ahora bien, hace algunas horas Flor Bertotti sorprendió a todos con el gran paso que dio en su carrera artística. Y es que, la famsoa estuvo como invitada en el programa La Divina noche de Dante grabado desde Los Ángeles. La famosa cantó y dio un gran paso en su carrera enamorando con su voz.