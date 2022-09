Las películas ganadoras del Festival de Venecia: qué pasó con Ricardo Darín y Argentina, 1985

Este sábado, se dieron a conocer los nombres de las películas ganadoras en el Festival de Venecia, y desafortunadamente la película Argentina, 1985 y Ricardo Darín no figuraron entre los distinguidos.

El León de Oro a la mejor mejor película se lo llevó el documental estadounidense All the beauty and the bloodshed, de Laura Poitras. El anuncio se hizo en horas de la tarde de esta sábado, a través del jurado que estuvo presidido por la actriz Juliane Moore.

De esta manera, Argentina, 1985, tuvo que conformarse con la distinción de la crítica que otorga la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci) que se entregó el viernes, así como también la mención especial del premio Signis, otorgado por la Oficina Católica de la Comunicación ese mismo día. Por otro lado, Ricardo Darín, que figuraba entre los grandes candidatos a llevarse el premio a mejor actor, se fue con las manos vacías.

El León de Plata, es decir el Gran Premio del Jurado, fue para la película francesa Saint Omer, y su directora, Alice Diop, conquistó el premio a la mejor ópera prima.

Por otro lado, The banshees of Inisherin cosechó dos importantes galardones: mejor director para Martin McDonagh y mejor actor para Colin Farrell, que no estuvo presente en la premiación. A su vez, Luca Guadagnino se llevó el León de Plata a mejor director por Bones at all, en tanto que la Copa Volpi a la mejor actriz quedó en manos de Cate Blanchett, por su elogidada labor en el film Tár.

El jurado le dio un premio especial al iraní Jafar Panahi por su reciente película grabada en clandestinidad, No bears, ya que el realizador tiene una condena de seis años de prisión domiciliaria por el gobierno de su país. Desde el Festival de Venecia, se hizo un reclamo por la pronta liberación del artista.

De esta manera, los premios centrales quedaron concentrados en unas pocas películas, lo cual desató una irritación en la prensa internacional, que había ubicado entre otras a Argentina, 1985 como una de las favoritas. Algunos periodistas también quedaron desconcertados por la falta de distinción al trabajo de Ricardo Darín en dicha película dirigida por Santiago Mitre.

Las próximas escalas de la película Argentina, 1985 en cerámenes internacionales se darán en el Festival San Sebastián y el Festival de Cine de Londres, en donde también estará en la sección de competencia oficial.