Cuántos premios ganó en total Ricardo Darín

Muchas veces el talento no se condice con los reconocimientos de la industria. No es el caso de Ricardo Darín, quien, hasta el día de la fecha, acumula un total de 39 premios y muchas otras nominaciones. Los mismos se refieren solo a sus trabajos actorales, por lo que no se cuentan los que sus proyectos ganaron en otras categorías.

Ricardo Darín y el total de sus premios ganados

Argentina, 1985 aún no llega a las salas de cine y ya comienza a posicionarse como uno de los estrenos del año. Hace apenas unos días se dio a conocer que el nuevo film de Santiago Mitre fue seleccionado para representar al país en la próxima edición de los Premios Goya.

Ricardo Darín y el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián.

Esto podría suponer un nuevo reconocimiento para la carrera de Ricardo Darín, quien cuenta con un total de 39 premios, sumando sus trabajos en cine, teatro y televisión. En teatro, el actor de 65 años ganó un Premio ACE y 3 Estrella de Mar. En cuanto a la televisión, obtuvo 3 Martín Fierro por sus trabajos en Mi cuñado, La mujer del presidente y Para vestir santos.

El secreto de sus ojos, Nueve reinas y más: todos los premios que Ricardo Darín ganó en cine

Gracias a sus actuaciones en la pantalla grande, el padre del Chino Darín ganó 5 Cóndor de Plata. Los films que le valieron estas distinciones son El mismo amor, la misma lluvia, Nueve reinas, El hijo de la novia, El aura y El secreto de sus ojos. Misma cantidad es la que posee de Premios Clarín, aunque hay una pequeña diferencia que consiste que uno de estos logros fue en la categoría “Figura del año”.

Otro de los premios más destacados que ganó Darín es el Goya, el cual logró de la mano de Truman. Esta obra dirigida por Cesc Gay también le hizo ganar una Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, un Premio Forqué, un Feroz, un Gaudí y un Premio en el Festival de Cine de San Sebastián (tiene otro, el Premio Donostia).

La lista la completan 2 Premios Sur (uno por Un cuento chino), 5 Konex, 3 San Jorge de Cine (uno por La fuga), 1 ACE de Nueva York, 1 Premio Platino de Honor y 1 premio en los festivales de Biarritz, La Habana y en la Semana Internacional de Cine de Valladolid.