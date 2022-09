Las actrices que alguna vez interpretaron a la reina Isabel II

La muerte de la reina Isabel II ha llevado al mundo entero a reflexionar sobre lo que significó su reinado, no solo para Reino Unido, sino para todo el mundo. Tan solo con pensar que se trata de la segunda monarca más longeva del mundo ya dice mucho: reinó durante 70 años y 214 días (solo por detrás de Luis XIV, que fue regente por más de 72 años).

La importancia del rol de la reina Isabel II ha hecho que a lo largo de los años se la personifique en varias películas, incluso ha aparecido en films animados, como Los Minions. Vamos a descubrir quiénes han sido las actrices que se han encargado de personificarla o de prestarle su voz.

¿Qué actrices han interpretado a la reina Isabel II?

Emma Thompson

El cortometraje “Walking the Dogs”, protagonizado por Emma Thompson y Russel Tovey, es una comedia dramática basada en los eventos de un intruso que irrumpe en el dormitorio de la reina Isabel II mientras ella dormía.

Emma Thompson como la reina Isabel. | Fuente: Walking the Dogs

Claire Foy

Quizás una de las series más populares de los últimos tiempos es The Crown, en donde Claire Foy es la encargada de personificar a la monarca desde sus primeros años como reina hasta los tiempos modernos. La serie The Crown de Netflix ha sido una de las más exitosas de la plataforma. | Fuente: The Crown

Por su actuación, la actriz fue reconocida con un Globo de Oro como Mejor actriz - Serie dramática y dos Emmy como Mejor actriz - Serie dramática y Mejor actriz invitada - Serie dramática.

Sarah Gadon

Sarah Gadon interpretó a la reina en la comedia romántica “Un escape real” (2015). Es un respiro entre tantas propuestas más estructuradas, muestra a la monarca, junto a la princesa Margarita, celebrando el V-E Day en 1945, cuando eran tan solo unas adolescentes. Una versión mucho más divertida y descontracturada de la reina. | Fuente: Un escape real

Freya Wilson

La película dramática “El discurso del rey” es una de las más galardonadas de esta lisa. Recibió doce nominaciones al Óscar y se llevó cuatro estatuillas: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión Original. También obtuvo siete premios BAFTA y un Globo de Oro, tan solo por mencionar algunos. Un gran papel para tan joven actriz. | Fuente: El discurso del rey

Freya Wilson interpretó a una joven princesa Isabel junto a Colin Firth, quien interpretó al rey Jorge VI, su padre.

Maggie Sullivun

La actriz se encargó de personificar a la reina Isabel II en “Harry and Meghan: A Royal Romance”, una película que cuenta cómo se desarrolló el romance entre el príncipe Harry y Meghan Markle. Acá vemos una versión mucho más cercana temporalmente a la reina Isabel II. | Fuente: Harry and Meghan: A Royal Romance

¿Qué otro nombre agregarías a la lista?