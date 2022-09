La nueva novia de Hernán Dragó reveló cómo inició el romance

María Belén Palenzuela confirmó finalmente su romance con Hernán Drago, luego de que se conocieran que habían pasado un fin de semana romántico en Cariló. En otras palabras, no les quedó otra que reconocerlo.



El periodista Juan Etchegoyen se comunicó con la modelo y le consultó si era verdad que estaba de novia con Hernán Drago. Ella, sin ningún tipo de vueltas, confirmó la noticia y aseguró que están muy bien juntos.



Además, aclaró que se conocieron cuando ambos estaban solteros, por lo que se aseguró de despejar cualquier tipo de rumor sobre el inicio de la relación: sostuvo que nadie salió lastimado en el camino.





“Estamos juntos y muy bien. Me mato todos los que hablan en inventar sin saber”, expresó María Belén Palenzuela, quien convirtió el rumor en una noticia ya más que confirmada.



“Yo no soy del medio ni me interesa serlo. Sólo contesté eso porque me cansé de leer las cosas que inventan o dicen sin saber. Ni Hernán ni yo cagamos a nadie”, aseguró la bella modelo en Mitre Live.



Por su parte, antes de empezar la relación con María Belén Palenzuela, Hernán Drago estaba en pareja con Verónica Paschiero. Tras esa ruptura, a él también se lo había vinculado con Laurita Fernández.





Según se supo, la relación entre Drago y Paschiero se terminó porque él no la blanqueaba. Sobre esto, la bailarina rompió el silencio. “No te puedo dar un título de novia. Nosotros nunca le pusimos rótulo a la relación”, había dicho hace un tiempo.



Etchegoyen explicó qué fue lo que pasó entre ellos. “Él nunca blanqueó nada y ella sí. La verdad es que tuvieron una charla porque ella estaba cansada de que el vínculo no avanzara”, contó el periodista.