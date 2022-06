Las fotos que vinculan a Laurita Fernández y Hernán Drago

Laurita Fernández se separó hace algunos meses de Nicolás Cabré y contó que está muy enfocada en su trabajo pero aún así lo sigue apoyando: "Fui a ver a mi ex. Tenemos un buen vínculo pero nunca podría ser su amiga. No fui al camarín, la devolución se las di en la sala".

Fue en Intrusos donde revelaron el verdadero motivo de la separación entre Laurita y Nicolás: "Esta vez tampoco hubo terceros en discordia y el anuncio oficial del fin del amor lo harán muy pronto los propios protagonistas. Aparentemente la situación por la que estarían pasando es sin retorno. Tiene que ver con planes de vida, ideas que son distintas, incompatibles e irreconciliables".

En medio de la ruptura, Fernández contó que el trabajar le ayuda mucho para evitar pensar en lo que pasa: "Siempre me ayudó el hacer lo que hago, ya fuese cuando estaba estudiando y me iba a las clases de danza y me despejaba o lo mismo ahora que estoy trabajando de lo que me gusta".

Como si fuera poco, contó cómo es su vínculo con Rufina Cabré: "La veo por las redes. Yo no soy de querer conservar el vínculo más allá de la separación porque creo que si te separás de uno, te separás de todo. Pero ella es lo más y me da mucha alegría verla bien".

Y confesó cuando le preguntaron por su estado sentimental tras la separación con Nicolás Cabré: "Estoy muy bien. Simplemente, te hablo por mí. Estoy bien, bueno, atravesando un momento pero muy bien. Estoy sola en este momento. Pero la verdad es que esto es muy reciente".

Más allá de hablar de Cabré, Laurita también habló sobre otro ex novio, se trata de nada más ni nada menos que Fede Bal: "Lo quiero mucho, viví con él un montón de cosas increíbles, no solo en lo profesional sino personal. Nos tenemos mucho cariño, pero de ahí a volver a ser pareja, nada que ver".

Por si fuera poco, hace algunas horas Laurita Fernández fue vinculada por Juariu en rumores de romance con nada más ni nada menos que Hernán Drago ya que ambos están en Salta. Sin embargo, se supo que los famosos realizaron el viaje únicamente por trabajo.