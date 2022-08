Por qué el hijo de Luis Ventura no habla a sus 8 años y cuál es el tratamiento que están haciendo

Con una estoica actitud, Luis Ventura ya no esconde sus emociones, ni elude las consultas sobre su vida privada. Y en ese cambio de paradigma, el periodista se animó a explicar todo el panorama específico de salud de su hijo Antonito, de apenas ocho años, que lo induce a poseer dificultades para expresarse oralmente.

El hombre de América exhibe un amor mayúsculo por su gurrumino, ese que aterrizó hace casi una década como fruto de un amor con Fabiana Luizzi. Lo acompaña en cada paso, en los diferentes espacios a los que acude, como el colegio y sobre todo en las visitas a los consultorios médicos.

Ventura no pudo tapar el sol con la mano y graficó el sentimiento poderoso que late en su interior por su hijo al exteriorizar: “La relación que tenemos es fantástica. Otra cosa. Diferente. Es algo que no había vivido. Me tuve que reinventar y vivir situaciones que nunca había imaginado que existían”.

Hasta que, en esa entrevista en el living de Florencia Peña, Luis detalló la condición que atañe a su pequeño y que le complica la expresividad verbal. “Es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”, confesó.

A la hora de aportar más pormenores y factores que inciden en esta cualidad de la salud de su hijo, Luis añadió: “En marzo de este año se supo que el niño tiene un cerebro que genera mucha electricidad y cuando genera mucha actividad neurológica, entra en crisis. Estas descargas son consecuencia de haber nacido prematuro”.

“Antoñito sufre una hipercinesia que lo acelera al punto en el que, en ciertas oportunidades, se autolesiona”, explicó el comunicador. A lo que agregó su aprendizaje en estos años: “Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa”.

En cuanto a los procedimientos a los que acudió para atender este problema de salud de Antonito, Luis contó: “Estamos haciéndole una batería de estudios. Entre ellos, un control eléctrico de cómo funciona el cerebro. Ya es el cuarto estudio que se le hizo con respecto a esto y se le va a hacer una serie de exámenes para ver cómo se encuentra”.

“Está tratado por los mejores neurólogos argentinos, Facundo Manes, Ineco, Instituto Fleni y por todos los que se quieran imaginar ya ha pasado la consulta de Antonito”, aseveró Ventura.