Cinthia Fernández escrachó a Fabián Doman sobre una aventura amorosa: “No fuiste solo a Qatar…”

Rápida de reflejos, siempre con la lengua filosa a disposición para lanzar una declaración picante y que genera rebote. Cinthia Fernández confirmó su capacidad de construir momentos mordaces al revelar al aire una infidencia de Fabián Doman y un viaje acompañado de manera secreta por una mujer.

Todo se remite a una travesía que llevó a cabo el conductor a Qatar, esa tierra que adquirió relevancia notoria por su inminente recepción del mundial de fútbol, que se activará en noviembre. El periodista se trasladó a ese país en primera instancia para grabar un informe.

Claro que parece que además de realizar actividades profesionales, Fabián aprovechó la ocasión para movilizarse a ese destino con una compañía, que guardó en absoluto secreto y que Cinthia descubrió, a partir de sus averiguaciones y se animó a confesar en vivo.

Todo se encuadró en la dinámica del ciclo Momento D, que se emite en eltrece todas las tardes, cuando analizaban el caso de Viviana Canosa y su intempestiva salida de A24 por no dejarla mostrar un escrache que le realizaron a Sergio Massa.

En ese contexto, Domán se refirió a su panelista Pampito de manera ácida e irónica: “Él no aclaró todavía a quién va a escrachar hoy”. Mientras que el integrante del staff decidió defenderse y aclaró: “Yo no escracho a nadie. Para, me dejás en un lugar horrible”.

El uso de ese término de escrachar provocó una activación en Fernández, que intervino con una data muy jugosa e íntima del conductor del programa. Así, la mediática lo sorprendió al revelar delante de las cámaras: “¿Yo te puedo escrachar a vos?”.

Y terminó por contar todo lo que investigó y que refiere a una escapada romántica de Doman al vociferar: “Estuve con dos amigos tuyos cuando me fui a Bariloche que hablaron con vos y me dijeron que vos no habrías ido solo a Qatar”. Lo que provocó una reacción en el animador de silencio absoluto.