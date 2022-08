Rodrigo Lussich apuntó contra Viviana Canosa tras su salida de A24

En Socios del espectáculo (El Trece) analizaron el escándalo que se desató tras la renuncia del pasado viernes de Viviana Canosa a su programa de A24, Viviana con Vos. Fue Rodrigo Lussich quien puso en duda la censura que la periodista denunció. "Depende del lado que lo mires es censura o no", aseguró el conductor del programa de chimentos.

"Canosa, con su histrionismo, con su show, hace de su salida un hecho televisivo en sí mismo", comenzó diciendo antes de mostrar cómo comunicó Canosa su renuncia. "Obvio que la censura no se avala nunca, pero tampoco se avala que la vara no sea igual para todos", agregó Lussich.

"La Canosa que está denunciando censura, es la misma que echó a Jorge Yoma del estudio porque estaba diciendo algo que a ella no le gustaba. La Canosa que denuncia censura es la misma que se enoja cuando dicen algo que no quiere escuchar. Los que muchos hoy denuncian censura es gente que las avaló, que cerró medios y que hizo muchas cosas referidas a censurar gente. Depende del lado que lo mires es censura y depende del lado que lo mires no es censura", expresó contundente.

Por su parte, Adrián Pallares sumó a lo dicho por su compañero: "Viviana no se queda en donde está incómoda. Rápido se va. Como fue su salida de Canal 9, yo estuve ahí".

"Pese a que se fue tan indignada de El Nueve, después volvió con lo que fue la previa de este ciclo en A24 donde nació una nueva Viviana, más contestataria, la que un día toma dióxido de cloro al aire, la que grita arriba del mostrador", finalizó filoso Lussich.