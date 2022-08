La historia de amor de Carla Peterson y Martín Lousteau: “Tardamos un año en…”

La historia de amor entre Carla Peterson y Martín Lousteau es una de las más estables y alejadas de los escándalos que hay en el medio. Ahora, con motivo del aniversario número 11 de casados, el senador le dedicó un tierno mensaje a la actriz.



“Tardaste casi un mes en aceptar la invitación desde la primera vez que nos vimos”, comenzó diciendo Martín Lousteau en su posteo en Instagram. “Pasamos días de compartir tu talento y tu trabajo, de que me acompañes en el mío. De salidas, de tus luchas, de nuestras risas porque las provocás, de nuestros amores. Días y días que hoy suman 11 años desde aquel en que, por suerte, me dijiste por primera vez sí, dale”, completó el economista.



Según contó Peterson en Los Mammones, el programa de Jey Mammón, la historia de amor entre ellos comenzó cuando una amiga en común los presentó en una reunión, pero lejos estuvo de existir el conocido flechazo.





Al parecer, Carla no se la había hecho nada fácil al senador ya que estaba negada a estar en una relación y no quería salir con nadie. No obstante, todo cambió una noche cuando Peterson estaba viendo un programa de televisión donde apareció el economista.



En ese momento, estaba en charla con su amiga Eleonora Wexler. “¿Qué vas a hacer hoy?”, le preguntó, a lo que Carla respondió: “Este Lousteau me dijo que salgamos, pero no sé, ahora está en un programa de televisión. Lo voy a ver, después hablamos. Chau”.



Comenzaron a conocerse y a salir más seguido. La relación se fue afianzando, oficializaron y al poco tiempo decidieron que era momento de dar un paso más: casarse. Esa decisión tuvo bastante vinculación con que, por el trabajo de él, debían mudarse a Estados Unidos.





“Fue rápido, fuimos a averiguar cómo había que hacer para casarse y nos terminando casando ahí, en el momento. Teníamos que hacer trámites, nos íbamos a vivir a otro lado”, contó la actriz, que se refirió además a la vestimenta que no era la que hubiese soñado. “Ese es mi vestido de novia: un shorcito de jean, desteñido con lavandina, la mochila. Él con su jean, los rulos, la camisa. Lo tenemos guardado porque es un recuerdo”, agregó.



“Éramos grandes, estábamos en un mismo momento, los tiempos coincidieron y fue una alegría”, confesó Peterson. Dos años después de casarse, nació su único hijo, Gaspar.