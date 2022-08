Charlotte Caniggia habló de la pésima relación que tiene con su padre

Charlotte Caniggia fue una de las invitadas de este sábado a PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. La mediática, hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, no tuvo problemas para referirse a su vida íntima, donde contó detalles de la relación que mantiene actualmente con su padre.

"Familia complicada, yo que sé", comenzó diciendo la también hermana melliza de Alex Caniggia cuando el conductor le consultó por el trato actual que mantiene con el ex futbolista.

"Ahora mismo no tenés mucha relación con Claudio", afirmó Andy. "Ahora no hablo mucho con mi papá. No lo veo, pero bueno. Hay familias que a veces pasan por algunas cosas", deslizó.

Claudio Paul junto a sus hijos Charlotte y Alex Caniggia.

El conductor quiso saber si su papá estaba en Argentina. "Está acá creo. Pero él nada, no me habla. Uno como hijo no puede tampoco ‘che papá’... Le mandás 80 mensajes y ya está. Si no te contesta, listo. ¿Qué vas a hacer?", respondió sin vueltas.

"A veces los papás meten a los hijos. No tengo hijos pero supongo que a veces sucede así. Alex tampoco tiene relación", señaló, en referencia a su hermano.

Luego, el conductor le preguntó por su mamá y si estaba en pareja. En este caso, la rubia prefirió no abundar en detalles. "No creo, no sé. No le pregunté todavía", contestó.

Finalmente, desmintió los rumores que la vinculaban con Joaquín Levinton, líder de Turf. "Nos llevábamos bárbaro, éramos los mejores", dijo la modelo en relación a la participación de ambos en Masterchef Celebrity. "Eran solo rumores. Lo nuestro era algo meramente culinario", remató el cantante.