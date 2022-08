Joaquín Levinton, de Turf: "Nuestras canciones ya forman parte de la cultura Argentina"

Turf se encuentra en plena gira nacional. A su repertorio de irrefutables hits, la banda liderada por Joaquín Levinton le suma un puñado de nuevas canciones que formarán parte de su próximo disco, el cual será lanzado en septiembre. Previo al show que darán este viernes 5 de agosto en el Teatro Mendoza, charlamos con Levinton sobre los 25 años de Turf, el paso del tiempo y qué lo motiva a seguir arriba de los escenarios.

Joaquín Levinton tiene 47 años y comenzó con la música a los 18. Nunca paró. El paso del tiempo parece no dejar mella en él. Habla de la "eterna juventud" y que hoy está mejor que nunca. En casi tres décadas de carrera, Levinton logró componer temas inolvidables. Junto con Turf, la banda que formó con amigos allá por 1995, alcanzó el estrellato muy rápidamente. ¿La fórmula? Una gran personalidad sobre el escenario y muy buenas canciones.

"Fuimos de las primeras bandas que logró una traducción del rock nacional al Britpop", expresa Levinton en charla con MDZ sobre aquellos inicios, donde bandas británicas como Oasis estaban dando de qué hablar en el mundo entero. "Evidentemente tiramos un balde de agua fría sobre lo que estaba pasando en la escena nacional en ese momento. Pero lo importante fue que nos mantuvimos. Después de 25 años, Turf sigue siendo una banda actual como el primer día. Sus canciones ya son parte de la cultura Argentina. Me encanta haber inventado nuestro propio estilo".

Joaquín Levinton.

Turf comenzó su carrera con el pie derecho. Apadrinados por Charly García (participó de su primer disco editado en 1997) y con el apoyo de Los Ratones Paranoicos (quienes los eligieron para que abran varios shows), la banda propuso desde sus comienzos un sonido refrescante y alegre que se diferenciaba de la escena dominante de aquel momento, denominada Nuevo Rock Argentino, dominada por melodías más distorsionadas y poéticas retorcidas. "Me acuerdo del primer recital del Nuevo Rock Argentino que se hizo en Córdoba en 1993. Lo producía Alejandro Almada (quien más tarde sería manager de Turf). Fue medio desastroso. Pobre Almada, se le armó un quilombo bárbaro", recuerda el cantante.

Aunque ellos eran más jóvenes que esta camada de nuevos artistas surgidos a comienzos de los noventas (recordemos que de este nuevo boom del rock nacional surgieron bandas como Babasónicos, Illya kuryaki & The Valderramas, El otro yo, Los Brujos, Peligrosos Gorriones, entre otros), Levinton se fue empapando de todos estos nuevos sonidos y logró sintetizar una propuesta diferente al resto. Pasaron los años y Turf logró su objetivo: quedar en el inconsciente colectivo.

Turf.

Pero actualmente Turf se enfrenta a un nuevo desafío. Luego de su último disco "Odisea" (2017), la banda lanzarán próximamente nuevo trabajo de estudio. "El nuevo disco sale en septiembre. Para una banda como Turf, con tantos años de carrera, sacar un disco es todo un suceso", adelanta Levinton. "La verdad que es muy motivante. Tener canciones nuevas para tocar y que de a poquito se vayan metiendo en el corazón de la gente. Además, es una alegría para completar un año muy especial, porque Turf tiene un calendario completísimo. Todos los fines de semana tenemos dos show. Y no son más porque yo no quiero. Yo hago una entrega por concierto muy grande. Si fueran más shows, me muero en una semana".

Pero actualmente Turf se enfrenta a un nuevo desafío. Luego de su último disco “Odisea” (2017), la banda lanzará próximamente nuevo trabajo de estudio. "El nuevo disco sale en septiembre. Para una banda como Turf, con tantos años de carrera, sacar un disco es todo un suceso", adelanta. "La verdad que es muy motivante. Tener canciones nuevas para tocar y que de a poquito se vayan metiendo en el corazón de la gente. Además, es una alegría completar un año muy especial, porque Turf tiene un calendario completísimo. Todos los fines de semana tenemos dos show. Y no son más porque yo no quiero. Yo hago una entrega por concierto muy grande. Si fueran más shows, me muero en una semana".

Claramente hay algo que lo motiva a seguir después de tantos años. "Tengo un bandón. Ir a ver a Turf en vivo es un disparate. Yo pierdo perspectiva porque estoy acostumbrado, pero sé que es una locura. La gente que nos viene a ver se le vuela la cabeza, es una fiesta. Además, y lo más importante, somos los mismos. Es mi banda de toda la vida".

TURF EN MENDOZA

Día y hora: viernes 5 de agosto, a las 22.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 2417, Ciudad).

Entradas: Entradaweb.com.ar