Quién fue la pareja más famosa de Majo Martino

Hoy en pareja con Locho Loccisano, Majo Martino está pasando su mejor momento desde que dejó su lugar como productora para pasar mostrarse frente a cámara. Hasta antes de su participación en El Hotel de los Famosos, poco se sabía de sus relaciones amorosas.



La persona del mundo del espectáculo con quien más se la vinculó fue Karina Jelinek, con quien se mostró siempre muy unida y hasta en producciones eróticas, al punto de que los rumores de que había algo más no tardaron en surgir.



Durante su participación en El Hotel de los Famosos, Majo recibió la visita de Karina Jelinek y su actual pareja, Flor Parise. Allí, la modelo le contó que iba a convertirse en madre y le pidió que fuera la madrina. Dada la circunstancia, la modelo y su novia invitaron a dormir a Majo.





En aquella visita, Martín Salwe, el participante más picante del reality, le preguntó a Majo: “En el pasado, ustedes ya estuvieron, ¿no?”. Ante la consulta, Majo respondió: “Está loco, con ninguna de las dos”.



Luego, al salir del hotel, Martino confesó: “No pasó nada. Fue mucho más inocente de lo que ustedes creen. Me pareció de cuarta. Siempre cae Salwe en el medio. Él aseguro que yo sí había estado. Se quiso meter con mi sexualidad”.



No obstante, las versiones no son de ahora, sino que surgen desde hace tiempo. Fue José María Listorti quien le preguntó alguna vez, yendo al hueso, si esa cercanía que tenía con Karina Jelinek, una de las mujeres más hermosas de la Argentina, era de amistad o en realidad había un vínculo más íntimo.





“Tengo que preguntarle si es la amiga o es la novia”, planteó el conductor hace unos años, cuando los rumores habían comenzado a tomar fuerza. “Los portales de internet no mienten, chicos”, había dicho Listorti.



“Es una de las mujeres más lindas de la Argentina, a mí criterio. Es muy natural. Y no soy la novia”, aclaró, con una sonrisa pícara, Majo Martino, quien solía irse de vacaciones con Karina Jelinek. “Karina me había dicho: ‘Ahora vas a ver lo que es que hablen de vos’. Y tenía razón. Y sí, mienten. Entiendo que hagan conjeturas”, agregó Majo.