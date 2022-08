Julián Weich recordó la traumática experiencia que vivió en "Sorpresa y 1/2"

Julián Weich supo conducir un verdadero éxito como “Sorpresa 1/2”, un ciclo que le cumplía los sueños a personas que no pertenecían al medio, pero seguramente nunca se imaginó que viviría algo parecido a lo ocurrido el domingo 12 de septiembre de 1999.



En aquel programa, Julián contó que iban a cortar la Avenida 9 de Julio a la altura del Obelisco para cumplir el sueño a un hombre que no veía a sus amigos hacía más de 30 años. Así es como en pleno centro porteño y, gracias a una súper producción, alfombraron de verde un tramo de la Avenida 9 de Julio para simular una cancha de fútbol.



El protagonista de la historia se llama Falucho. Su mujer, Noemí, fue quien se comunicó con la producción de “Sorpresa y 1/2” para contar la historia de su marido, quien estaba por cumplir 50 años y tenía la ilusión de reencontrarse con sus amigos de la infancia. La idea era que Falucho pudiera jugar un picadito con sus amigos y luego cenar con ellos.



Desde las 20 el partido fue vendido en el programa, que alrededor de las 22 solía producirse el momento cúlmine con la sorpresa. Falucho, en tanto, iba a estar retenido en el bar de un hotel cercano al Obelisco, con la excusa de que tenía que esperar a un familiar de su mujer.



“Estamos cortando la 9 de Julio. La vamos a alfombrar en cualquier momento. Falucho cumple 50 años. No sabe que va a jugar al fútbol en ese lugar, en la 9 de Julio. Va a jugar con más de 30 amigos que no ve hace más de 20 años. Él está escondido en un hotel”, promocionaba Julián Weich. “Vamos a sorprenderlo a Falucho y van a conocer a este personaje”, agregaba entusiasmado el conductor, sin imaginar el increíble desenlace.





Cuando Julián Weich se disponía a encarar personalmente a Falucho para darle la sorpresa, el hombre se dio cuenta de que estaba siendo protagonista de una cámara oculta cómplice y decidió esquivar al conductor y escaparse del hotel. Julián comenzó a perseguirlo. “Falucho, vení para acá. Falucho, vení”, le gritaba el conductor. “No, me voy a la mierda. No quiero”, contestaba Falucho.



“Nos escribió tu mujer. ¿No querés? Esto es insólito. Se fue”, atinó a decir un incrédulo Julián. Nunca había ocurrido que alguien rechazara al conductor cuando se disponía a cumplirles un sueño. Fue una situación en vivo increíble para un exitoso ciclo y con altísimos picos de rating. Ahora, 23 años después, Julián recordó aquella increíble situación.



“¿Cómo me voy a olvidar? Fue algo traumático, pero no fue violento. Cuando ingreso al hotel, veo que él se alejaba de mí. Ahí es lo que sale al aire, yo corriendo a Falucho al grito de ‘vení’. Un productor que medía como 2 metros me dice: ‘Te lo traigo, no hay problema’. Yo en vivo me doy cuenta de que no tenía sentido que Falucho estuviera frente a cámara si no quería. La idea era que la pasara bien”, contó Julián en charla con Clarín.





“Los programas empezaron a decir que Falucho tenía doble vida, que traficaba armas. Me daba bronca que descrean de Falucho, porque cuando elegíamos a alguien para cumplirle un sueño la producción investigaba y era porque se lo merecía, porque era buena persona. Y me daba bronca que difamaran a nuestro elegido. Los sueños eran de verdad. Lo loco fue que le empezaron a creer más al programa. Porque alguno podía especular que estaban armados, pero su reacción le dio más credibilidad al programa”, comentó el conductor.



Por último, contó que fue a visitarlo para saber qué le había pasado. “Fuimos sin cámaras. No lo invadimos. Me dijo: ‘Siempre juré que si me hacían esa sorpresa, me iba a ir’. Y cumplió. No lo iba a permitir, pero no tenía un argumento. Era esa cosa de ‘a mí no’. La cosa es que terminó viniendo al programa siguiente”, concluyó Julián Weich.