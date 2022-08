El video íntimo que enojó a Mica Viciconte: “La venganza será terrible”

Mica Viciconte mantiene una fuerte actividad en redes sociales desde siempre. Se la puede ver generalmente subiendo y compartiendo mucho contenido, desde stories en Instagram como así también en publicaciones que prácticamente permiten ver y seguir el día a día de la influencer, modelo y panelista.

Su constancia dentro de las redes se incrementó sobre todo en este último tiempo tras la llegada de Luca, hijo que tiene con el ex futbolista Fabián Cubero. Ahora se la observa mucho más en su faceta como madre, viviendo el momento más feliz de su vida y totalmente enamorada del nuevo integrante que tiene la familia.

Es sabido que la modelo, que trabaja como panelista en el programa 'Ariel en su salsa', tiene una vida activa y aparecieron pruebas de su cansancio. Es que de hecho la escracharon, en un video que mostró su cuñado Christian Cubero mandándola al frente y en una situación un tanto incómoda.

El video la mostró a Mica Viciconte durmiendo en el auto con la boca abierta y escribió: “Se ve que el partido de Vélez Sarsfield la cansó mucho”. El hermano de Fabián Cubero hizo referencia en ese entonces al partido de Vélez-Talleres del miércoles pasado, que terminó casi a las 12 de la noche. A Viciconte se la puede observar durmiendo, con el cinturón de seguridad puesto y su mano sosteniendo la sillita de su bebé.

Pero lejos de enojarse y tomándose la jugada con muchísimo humor, Mica no ocultó esa desopilante imagen sino que al contrario: reposteó el video y lo subió a sus stories. Por supuesto que esto también atrajo la reacción de varios seguidores, provocando risas y un clima descontracturado para con la broma que le jugaron.

No obstante, la ex Combate aseguró que esto no va a quedar así y que tomará represalias de la peor manera. “La venganza será terrible”, le dijo, advirtiendo que habrá más capítulos en este ida y vuelta que Mica comenzó con su cuñado y que generó buena reacción en el público.

Esta sin dudas es otra cara de la modelo, que se aparta de la pelea mediática que sostiene hasta en estos días con Nicole Neumann, ex de Cubero, sosteniendo un perfil mucho más bajo y disfrutando de su rol como madre, aunque más de una vez quede exhausta después de tanta actividad y labores.