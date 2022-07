Una panelista de LAM defendió a Nicole y habló del pasado de Mica Viciconte: "Ella es mala"

Desde hace algunos días, Mica Viciconte y Nicole Neumann están en una guerra total por una polémica ocasionada por las redes sociales. La modelo viajó con sus tres hijas y su pareja a San Martín de los Andes y compartió un video en el que se ve a la menor de las tres, Sienna, tratando de caminar sobre el hielo en una zona muy empinada.

Ante tal publicación, la actual pareja de Fabián Cubero no soportó lo que estaba viendo y dejó atrás toda forma políticamente correcta y toda indirecta y se refirió sin filtro a la rubia, destrozándola y cuestionándola públicamente.

“Lo que te parece gracioso es totalmente lo contrario. En vez de filmarla ayudala a cruzar en un lugar que es totalmente riesgoso. Prevenir antes que curar”, escribió en una historia de Instagram sin vueltas y metiéndose con la forma en que ejerce la maternidad Neumann.

Ahora, quien se metió en esta disputa entre Nicole Neumann y Mica Viciconte fue Fernanda Iglesias, quien tomó partido y apuntó con todo contra la actual mujer del ídolo de Vélez. Todo sucedió en LAM (América TV), cuando la panelista vio la nota en la que la modelo aseguraba no prestarle importancia a “cosas que no captan mi atención y que no están en mi radar”, en referencia a la polémica opinión de la ex Combate.

Aunque en todos los programas de televisión, en los últimos días, se coincidió en que la pareja actual de Cubero no tenía por qué opinar sobre lo que hace la ex con sus hijas, ahora en el programa de América, consiguieron la palabra de la modelo y redoblaron la apuesta.

“En esta creo que tiene razón. ¿Qué corno le importa a Viciconte lo que hace Nicole con su hija? No es la hija de ella...”, Ángel de Brito tras escuchar a Nicole Neumann, algo que todas las angelitas asintieron sin dudar, pero Fernanda Iglesias redobló la apuesta y apuntó más fuerte.

"Es mala Viciconte, chicos", comenzó diciendo y sus compañeras le dijeron que decir eso era mucho, a lo que sumó: ¿No se dan cuenta? Eso que hizo es de mala… ”. Con esas palabras, la panelista dejó sorprendido al resto de las integrantes del panel de LAM, quienes sí bancan a Nicole en esta pero no se animan a decir que lo que hizo Mica Viciconte fue por maldad.