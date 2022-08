Nicole Neumann lanzó un ácido mensaje tras su pelea con Mica Viciconte

Nicole Neumann hace algunas semanas atrás se cruzó con Mica Viciconte. Y es que, todo comenzó cuando la modelo se contagió de coronavirus y la campeona de MasterChef Celebrity la destrozó: "La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones".

"Un acto de irresponsabilidades es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacía sí misma o hacia los demás. Eres capaz de cambiar, pero siempre para bien. Eres capaz de reconocer todos tus errores y aprender de ellos porque sabes que de ello va la vida, no como otros que no tienen idea de nada", agregó Mica.

Y fue Nicole quien reveló: "¡Hola a todos! Quería que se enteren por mí que tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé. No tengo ningún síntoma, ni tenía pero di positiva. Así que acá estoy en mi casa, aislada". Pero no todo quedó ahí porque Mica volvió a apuntar contra Neumann.

"Contagiarse nos puede tocar a cualquiera. No ser responsable es otra cosa. Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos si el domingo ya sabías de ese contacto lo podrías haber comunicado. No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno. Ojalá todos nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás", finalizó.

Ahora bien, hace poco volvieron a cruzarse luego de que Mica la cuestionara como madre por un video que compartió de su hija Sienna: "Lo que te parece gracioso es totalmente lo contrario. En vez de filmarla ayudala a cruzar en un lugar que es totalmente riesgoso. Prevenir antes que curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Se consciente".

Mientras tanto, Mica Viciconte decidió no volver a opinar sobre el escándalo y lo único que hizo es compartir momentos de pura felicidad con Luca Cubero para mostrar que su pequeño hijo es mucho más importante que cualquiera polémica en la que puedan involucrarla.

Para finalizar el domingo de una manerano muy tranquila, Nicole Neumann compartió una filosa frase tras su pelea con Mica en la que se lee: "No me juzgues que te faltan datos".