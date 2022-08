La tremenda acusación contra Moria Casán en un restaurante: "Le llevaron la cuenta y..."

Moria Casán, como toda persona de alta exposición mediática, está siempre al borde de la polémica o, al menos, imposibilitada de la máxima privacidad. En este contexto, en LAM contaron una polémica historia con una acusación contra La One.



Ángel de Brito habló de un mensaje de Whatsapp que llegó al programa (pusieron a disposición un número para que la gente envíe chismes) que relataba un problema que tuvo Moria el martes por la noche cuando salió a cenar con su pareja a un restaurante.





Según cuentan, al ver el valor de la cuenta, se enojó y empezó a ningunear al mozo, a quien atacó antes de retirarse. “Moria también, fueron a comer ayer con Galmarini, parece que le llevaron la cuenta y se ofendieron, guerra con el mozo, guerra. ‘Yo le jerarquizo el lugar y no sé qué cosa, muy Moria. Moria hoy se comió todas las puteadas en la asunción”, contó el conductor de LAM.



Moria no tuvo un buen miércoles tampoco, dado, que al estar muy cercana a Sergio Massa, la gente que se acercó a la Casa Rosada de lo reprochó. “Enhorabuena todo lo que ocurra para que nuestra amada Argentina siga adelante, mientras tanto yo sigo de honey con el suegro de Sergio Massa y padre de Malena. Militando la vida”, escribió Moria en redes sociales.



Hace unos días, la propia Moria había irrumpido en una entrevista de Daniel Tognetti a Pato Galmarini en AM 530 para opinar sobre la designación de Sergio Massa como “superministro” en el gobierno de Alberto Fernández.



En un momento, Tognetti saludó a Moria al aire, quien se metió en la entrevista. “Lo que provoca esta pareja es mucha empatía, porque la gente la ve real y verdadera. Pato es re fachero. Va a cumplir 80 y parece de 50. Es un amor de persona, noble, con ética y lealtad. Y el amor que siente por el peronismo nunca lo vi en mi vida”.





Allí fue Moria se metió para opinar sobre la designación de Massa. “Lo veo fantástico. Es un hombre brillante, que tiene cintura. Hace ula ula, Es un hombre con una gran militancia, está muy en eje y centrado”, comentó.



“Lo veo con mucha fuerza, que es lo que necesita el país. Se necesita unión para avanzar y Sergio ha actuado como un gran samore. Ser ministro de Economía o tener superpoderes es más importante que ser Presidente”, agregó La One.