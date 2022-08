El gesto desesperado de Mauro Icardi para intentar reconquistar a Wanda Nara

La bomba sobre la noticia del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi colmó las portadas de todos los sitios y programas de chimentos. Y no es para menos. De confirmarse la noticia, estamos ante una de las separaciones más importantes del mundo del espectáculo. Además, como sucede en estos casos, quedarán por delante varias polémicas que seguro derivarán del acuerdo, división de bienes, cuota alimentaria y demás cuestiones legales propias de un divorcio.

Todo comenzó anoche, cuando en LAM (América TV) pusieron al aire un audio de Wanda donde aseguró que vino a la Argentina para iniciar los trámites del divorcio. "Me vine a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro", se la escucha decir a la empresaria. "Me quedaré unos días más y después vuelvo. Estoy tramitando el divorcio porque no puedo más", agrega.

Ante las repercusiones de la noticia, fue el propio Icardi quien volvió a dar señales de intentar un acercamiento con su esposa. Luego de haber cambiado en los últimos días su foto de perfil en su cuenta oficial de Instagram donde se lo veía junto a Wanda, cambiándola por una suya de su infancia, esta mañana Mauro volvió a sorprender con una imagen junto a Nara.

Además, lejos de alejarse de las repercusiones mediáticas que generó la noticia, el futbolista de 29 años decidió salir a desmentir las versiones con un singular mensaje: "No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen". En el posteo etiquetó a Wanda y al lado de su usuario un emoji con un corazón.