María Valenzuela habló de su notable recuperación y confesó por qué no volvería a trabajar con Adrián Suar

Tras atravesar varios problemas de salud por un problema con su dentadura, María Valenzuela reapareció en televisión este martes en Intrusos (América) y sorprendió con su notable recuperación, a la vez que al referirse a su presente laboral confesó que no volvería a trabajar con Adrián Suar.

En este último tiempo y luego de haber experimentado una excesiva delgadez, María Valenzuela logró aumentar más de diez kilos y dio detalles del tratamiento que hizo en Ushuaia, luego del calvario que le tocó transitar.

"Irme a Ushuaia me cambió la vida, me cambiaron los dientes de abajo y empecé a comer”, contó la actriz sobre el tratamiento hizo Marcelo Carta para que la artista pudiera volver a masticar la comida. De hecho, Valenzuela comentó que tras terminar su curación fueron a comer pizza y exclamó: “Marcelo, estoy masticando, no lo puedo creer. Después de cuatro años pude masticar y comer carne”.

Recordemos que por un mal tratamiento odontológico, María Valenzuela estuvo tres veces internada por falta de peso y deshidratación. “Yo comía un bocadito de pollo y eso me llevaba diez o quince minutos en masticar”, remarcó.

Sobre su situación actual de salud, la artista enfatizó: “Ahora lo que me falta son los dientes de arriba, pero afortunadamente ya no tengo dolor ni me afecta para comer”. Y contó irá judicialmente contra el odontólogo que tuvo mala praxis. “Me lleva más a la amargura, al rencor, al odio. No quiero. Ya pasó. Ya lo estoy solucionando”, argumentó.

A la hora de referirse a su presente laboral, Valenzuela detalló: “Con Manuel González Gil y con Juan Manuel Caballé estamos cumpliendo el sueño de volver a hacer Cien metros cuadrados ¡El inconveniente! Tiene un sentido del humor enorme, la gente no para de reírse desde que empieza hasta la mitad, donde es un poco más emotiva”.

A si vez, la entrevistada contó el motivo por el que no volvería a grabar una tira para televisión. “No quiero hacer ficción, primero porque para los productores tenés fecha de vencimiento. Yo ya tengo fecha de vencimiento”. Y cuando Florencia de la V le preguntó por su relación con Adrián Suar y Pol-ka, y si está prohibida allí. “No. Suar no tiene una buena relación conmigo y no me llama para trabajar”,

Sobre el enojo con Suar, la artista remarcó el motivo: “Porque yo dije verdades”. A la vez que sumó: “Hoy no trabajaría. He dado toda mi vida por PolKa. He entregado todo lo que tenía. Mi profesionalismo, todo lo que mamé desde chica. Y hoy no tengo ganas”.

De todas formas, remarcó que tomaría un café con Adrián Suar, aunque dejó en claro que el productor no la ha llamado. “Lo que pasa es que nunca lo hizo. Yo no tengo que llamarlo porque la que está dolida y herida por el destrato que tuvo conmigo soy yo, no él”, arugmentó categórica María Valenzuela.