Florencia Peña recuperó su cuenta de Instagram y contó cómo logró que se la devuelvan

Tras un largo reclamo que se extendió durante algunas semanas, Florencia Peña recuperó su cuenta de Instagram, en la que tiene seis millones de seguidores, y muy feliz por la noticia contó cómo logró que le devuelvan su perfil en la popular red social.

Recordemos que la semana pasada, Florencia Peña había expresado su indignación en varias entrevistas televisivas por haber pedido su cuenta de Instagram, asegurando que había sido vícitma de discriminación y persecución ideológica.

Tras un largo recorrido de reclamos, Peña compartió este martes un video dedicado a sus millones de admiradores en Instagram y expresó: "Me caí pero me levanté. Un tropezón no es caída. ¡Recuperé mi cuenta! Primero, gracias a todos y todas los que me ayudaron con esta nueva cuenta que abrí".

Luego, la actriz y conductora explicó cómo recuperó su cuenta de Instagram: "Para los que preguntan por qué me la devolvieron; fue así: finalmente logré hablar con alguien de Instagram Argentina, a su vez también me estaban ayudando desde Europa, y se dieron cuenta gracias a que pudimos hablar, de que se habían equivocado con algunas cosas".

Por último, Florencia Peña remarcó: "Entonces revieron la decisión y me la devolvieron. Yo sabía que tenía razón. De verdad lo sabía porque no había hecho nada malo. Así que acá estamos de nuevo. Ahora son dos cuentas. Va a haber contenidos distintos y también en conjunto".