Entre lágrimas en una entrevista, Florencia Peña se sinceró sobre el momento que transita

Este lunes, Florencia Peña decidió abrir una nueva cuenta de Instagram, tiempo despues de que desde la popular red social hayan decidido cerrarle el peril en el que tenía seis millones de seguidores. Y ahora, en una entrevista para América Noticias Mediodía (América), la actriz y conductora se quebró y se sinceró sobre el momento que tansita.

En diálogo con el mencionado noticiero, Florencia Peña se emocionó al hablar sobre la foto con la que regresó a Instagram con su nueva cuenta. La artista contó que se imagen fue tomada para promocionar su programa LPA (América). "Fue una foto en la que nosotros en realidad jodíamos con esto de pelearle a la vida y que es algo que me define, resulta que se vuelve como una definición en sí misma, porque mirá la cara que tengo, es como que: 'Ok, vengan'", explicó.

A medida que la nota transcurría, a Peña se la vio sensibilizada con lágrimas en sus ojos, y algo abrumada por estar siempre en medio de la tormenta mediática. "Estoy todo el tiempo defendiéndome. Es difícil también; de verdad que soy una mujer fuerte, pero hay momentos en los que digo... es como injusta la situación de decir: '¿de qué me estoy defendiendo si no hay nada malo que yo esté haciendo?'. Si mi intención siempre es inspirar, intento inspirar a otras mujeres para que se sientan fuertes...", reflexionó al borde del llanto.

Una vez más, Florencia Peña aseguró su libertad a la hora de hablar frontalmente de sexo y su ideología política, son los aspectos que desatan la ira de sus detractores.

"¿Cuál es el problema? ¿Que yo me muestre en bikini? ¿Cuál es el punto? Distinto sería que yo fuese una mina que las cosas que digo son horribles y le meto mie... a la gente en la cabeza, pero nada de eso sucede. Intento llevar alegría, intento llevar inspiración. Si no hay nada bueno de lo que yo te pueda dar, seguí de largo. No quiero agradarle a todo el mundo, lo que quiero es que me dejen ser, me peleo mucho contra eso".

Por último, sobre los embates que recibe de manera continua, Florencia Peña reflexionó: "Es como si tuviera dar explicaciones todo el tiempo de por qué soy esta que soy y me llevó mucho tiempo. Vengo de la filtración de un video y que fue también una operación. Me quisieron hacer daño. Intentan ir a lugar que no me merezco".