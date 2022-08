Las imágenes del reencuentro entre Pepe Cibrián y Nahuel Lodi tras el escándalo por infidelidad

Tras el escándalo por infidelidad, Pepe Cibrián y Nahuel Lodi fueron vistos juntos nuevamente en Córdoba y, aunque el director teatral se niega a hablar de su situación sentimental con su exmarido, quien lo engañó besándose con otro hombre en su despedida de soltero, queda en claro que existe la posibilidad de una reconciliación.

Un móvil de Intrusos (América) estuvo durante los ensayos previos a la reposición de la obra Drácula en la mencionada provincia, y las cámaras captaron a Nahuel Lodi a pocos metros de Pepe Cibrián.

Pepe Cibrián, cerca de Nahuel Lodi.

El periodista Pablo Layus detalló: "Pepe había pautado una conferencia para hablar sobre 'Dorothy' (su otra obra teatral) el domingo. Pero cuando dijo que no iba a hablar sobre su vida privada los canales no quisieron la nota. Yo dije que iba y cuando llegué justo coincidí que bajamos juntos del auto y justo estaba Nahuel. Pepe me dijo que 'Nahuel vino a que charlemos'".

Así, mientras Cibrián se niega a dar detalles sobre su ruptura con Lodi, queda en claro que existe la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor.

Durante la nota, el artista destacó: "Yo estoy trabajando a full. A veces la gente genera ciertas polémicas y uno lo que tiene que hacer es callarse y punto, no pasa nada. La gente sabe lo que tiene que saber. Y la gente es muy cálida conmigo. Eso me llena de alegría".

En tanto que a la hora de lo que sucede en su vida íntima, Pepe Cibrián remarcó: "No tengo que responder a nadie de lo que hago en mi vida. Nada. (Nahuel) vino de visita, a hablar y charlar. No implica nada. Es eso, una charla. No tengo que dar explicaciones. Y no me gusta que se metan".