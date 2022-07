Cuál fue la inoportuna medida que tomó el ex marido de Pepe Cibrian tras el video

De la alegría mayúscula a un calvario, como un castillo de naipes volátil todo se derrumbó en escasos días para Pepe Cibrián. De ese casamiento con el joven Nahuel Lodi a la intempestiva determinación de separarse, que se motorizó en las pruebas de una infidelidad.

El marido del productor teatral no pudo argumentar el video que se viralizó, en el que aparece a los besos con otro hombre en un boliche. Pero lejos de tomar una decisión sabia y madura, este joven tomó el extraño camino de atrincherarse en la casa de Pepito.

Al menos eso se desprende de la información brindada en Intrusos, donde describieron esta iniciativa forzosa de Nahuel, que se entrelaza en perpetuarse en el hogar de Cibrián a toda costa y contra la voluntad del dueño, quien ya declaró que se quiere separar inmediatamente.

Maite Peñoñori se encargó de narrar la información de último momento y expresó: “Nahuel está atrincherado en la casa en la que vivían. La palabra que usaron fue esa. Hace un tiempo, Pepe tuvo un momento económico complicado y quería salir a vender esa propiedad".

Una movida muy peculiar, que no ostenta una argumentación coherente. Salvo que se justifique en la intencionalidad del joven de recuperar la confianza de Cibrián, de pedirle perdón por engañarlo y tratar de encontrar algún mecanismo para sanar la relación.

Por su parte, Pepito fue contundente estas horas al aseverar, en diálogo con Intrusos: "Cuando vuelva de Córdoba a Buenos Aires, voy a separarme. No hay caso. Estoy destruido y muy caído. Es mucho pegarme".

En cuanto al momento exacto en que tomó conocimiento del video de su marido con otro hombre, Cibrián confesó: "Al enterarme yo estaba en un spa, entonces me lo comentaron y obviamente al ver el video le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera, no tenía nada más que hablar, no hay una solución para eso".

En cuanto retorne de la provincia mediterránea, el famoso productor teatral se topará con un panorama incómodo y doloroso en su propio hogar. ¿Se divorciará o habrá reconciliación?