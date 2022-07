La decisión de Pepe Cibrián tras la escandalosa infidelidad de su marido

A menos de un mes de su casamiento, Pepe Cibrián sufrió un fuerte revés cuando trascendieron hace unos días unas imágenes que dan cuenta de una escandalosa infidelidad de su marido. Finalmente, el director contó en una entrevista televisiva cuál es su decisión.

En diálogo con Implacables (El Nueve), Cibrián se refirió a la foto en la que se ve a Nahuel Lodi a los besos con otro hombre. La situación habría tenido lugar una semana antes de la boda.

En la extendida entrevista con Susana Roccasalvo, Pepe Cibrián contó: “Yo me enteré porque ayer me mandó un mensaje alguien de Intrusos diciéndome que iban a publicar fotos de Nahuel. Lo llamé a él para preguntarle y me dijo ‘no se, deben ser fotos antiguas’. Pero resulta que finalmente no eran fotos antiguas, sino que era un video que lo ponía en una situación muy particular y que me shockeó mucho ver. Se hizo viral y la gente empezó a hablar de esto”.

Acto seguido, Cibrián explicó detalles de la procedencia de las imágenes que comprometen a Lodi. “Esta fiesta fue el día que a él un grupo de amigos le hizo una despedida de soltero antes de la ceremonia de casamiento, no es que él iba a bailar solo, esto fue en ese día”, explicó.

Cuando la conductora le preguntó si tenían un formato de pareja abierta, Pepe Cibrián remarcó: "Esto nunca estuvo pactado, nunca fue hablado y por eso me quedé muy sorprendido y muy tocado”.

Además, el artista contó que se encontraba en un spa cuando se enteró del episodio de infidelidad y que al ver las imágenes, exigió que Nahuel se fuera. “Le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, no tenía ya nada más que hablar. No hay una solución para eso.

Sobre su enojo con su pareja Pepe Cibrián expresó: "Él no tuvo claro que estaba casado con una figura popular, cada acción que uno realiza se arriesga al conocimiento público y eso es lo que hay que cuidar. Lo más difícil es olvidar, perdonar se puede perdonar”.

Finalmente, Cibrián remarcó que a Tiner no va entrar más y que se siente muy acompañado por sus perros. "Tengo seis perros gloriosos que duermen conmigo. No me joden, no van a bailar, no se sacan fotos besando a otro perro", remató el director con su habitual humor.