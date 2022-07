Pepe Cibrián habló de Georgina Barbarossa: "No hubiese hecho nunca lo que hizo"

Pepe Cibrián se casó con Nahuel Lodi a fines del mes pasado y su boda dio muchísimo de qué hablar. Georgina Barbarossa fue una de las que opinó sobre el vínculo del director teatral y él estalló de furia con sus comentarios. Tal fue el enojo que la actriz no estuvo presente en el gran evento que se realizó en el Salón Distrito Barracas.

Ahora, tras lo sucedido, Cibrián salió a hablar. "Georgina cometió una indiscreción terrible de la cuál no voy a hablar, pero es algo que no se le puede hacer a un amigo de hace 40 años por un punto de rating", indicó en diálogo con el ciclo radial 'Hacemos lo que podemos'.

Pepe Cibrián

Y continuó. "Que las disculpas se la pida a su tía. Vení a mi casa, llamame a ver si te atiendo y entonces vemos, ¿pero que vaya el pobre imbécil de Pepe a sentarse en su programa a hacer rating? Éramos amigos de hace 40 años".

"No hubiese hecho nunca lo que ella hizo. He hecho cosas pero esto que hizo es de total irreverencia y estafa afectiva. Lo lamento porque es una mujer que he amado profundamente pero hay estafas que son irreversibles. Yo te puedo perdonar, pero no me puedo olvidar. Voy a tener esa inseguridad de que me vuelvas a hacer esta treta", expresó Pepe de forma contundente.

Y sobre los comienzos de la actriz y conductora de Telefe, contó: "Ella empezó por mí a sus 27 años. La formé, la armé, la hice, le di todo mi amor y ella a su manera también el suyo. Ella es muy despelotada, eso no lo ha hecho de mala, lo ha hecho de inconsciente".

Georgina Barbarossa

Finalmente, Cibrián indicó: "Ella era una de las tres personas más cercanas en mi vida y ahora no lo es, ni lo será. En la amistad hay reglas sagradas. Cuando me llamaron y me avisaron, yo me quedé helado. La disculpo, pero no tengo ganas de verla".