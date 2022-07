Leonor Benedetto definió la boda de Pepe Cibrián como un "matrimonio por conveniencia"

La boda de Pepe Cibrián y Nahuel Lodi ha dado muchísimo de qué hablar. En el evento, que se realizó en el Salón Distrito Barracas, hubo cerca de 200 invitados entre los que estaban Solita Silveyra, Cecilia Milone, Nito Artaza y Viviana Saccone. La gran ausencia de la fiesta fue Georgina Barbarossa, la madrina de la unión.

Ahora, quien salió a opinar sobre el tema fue Leonor Benedetto. La actriz compartió una contundente publicación en su cuenta de Instagram y no se calló nada de lo que pensaba. Junto a una fotografía de los recién casados, redactó: "Matrimonio por conveniencia". Acto seguido, explicó por qué lo definió así.

Pepe Cibrián y Nahuel Lodi

"Si me remito, como es mi sana costumbre, al verdadero significado de las palabras, resulta que lo que me conviene es algo bueno para mí. Hace tiempo que me consta que a mis amigos los tengo por interés. Por el más puro y bruto interés", comenzó diciendo.

"Porque me nutren afectiva e intelectualmente, porque me guardan los secretos, están cuando los necesito, porque hacen mi vida mejor, me dan alegría, no me juzgan, soplan debajo de mis alas creativas , y porque, seguramente también, en caso de necesidad, me ayudarían a atravesar algún problema económico", continuó.

Leonor Benedetto

Y agregó: "Entonces me pregunto por qué le quitamos a ese término todas esas aceptaciones y nos quedamos solo con el material. Y me parece que hay que tener un espíritu muy pequeño y hambriento para quitarle de un plumazo todas las otras aceptaciones".

Noticias Relacionadas Luis Machuca: el mendocino que Pepe Cibrián adoptó como hijo artístico

"Porque he leído que los 'amigos' de Pepe Cibrián, las comillas son deliberadas, están preocupados porque Pepe se ha casado con alguien más joven al que conoció por Tinder. Y me pregunto qué es lo que les preocupa, ¿que Pepe tiene 72 años y su elegido treinta y pico? ¿Que use su dinero como se le da la gana? Vayamos al peor de los escenarios y atribuyámosle al más joven aviesas intenciones materiales, ¿y si a Pepe no le importa?", manifestó.

"O tal vez hay una situación peor y es que Pepe esté enamorado, ¡horror! ¿A su edad? O tal vez los 'amigos' de Pepe, que tienen sus años o más ya sepan por experiencia personal que a algunas personas se les saca el corazón y lo único que quieren esos Tíos Patilludos de edad avanzada es que los dejen tranquilos con su bolsita de monedad de oro", lanzó.

La contundente publicación de Leonor Benedetto sobre la boda de Pepe Cibrián

Y por último, Benedetto añadió: "Que no venga nadie a recordarles que están vivos porque no lo están. La vida es riesgo Pepe. Nada más lejos de ellos y más cerca de vos. PD 1, comé perdices Pepe. O faisanes. PD 2, y si no duran, que puede pasar, lo habrás intentado. PD 3, en algún lugar del camino nos encontraremos, como dos viejos locos, apurando hasta la última gota de la vida".