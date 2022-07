Pepe Cibrián acusado con dos graves denuncias de malos tratos y abusos en medio de su polémico divorcio

Pepe Cibrián camina por un presente complejo, que se configura por el repentino divorcio de Nahuel Lodi, a las pocas semanas de casarse por una infidelidad del joven de 32 años. Y encima en los últimos días, dos personas que trabajaron en sus obras realizaron tremendas denuncias en su contra.

En el ciclo radial de Ulises Jaitt, una mujer llamada Lara Sambert, quien se desarrolló profesionalmente junto al famoso productor teatral, compartió una serie de declaraciones muy sensibles respecto a comportamientos abusivos en cuanto a las exigencias desmedidas contras actores y bailarines.

"Ha sido un gran formador de artistas porque el nivel de exigencia que él implementaba en los ensayos y en las audiciones lograba sacar lo mejor de todos, pero a cuestas de que también pasaran momentos espantosos", arrancó en su testimonio.

Hasta que describió algunas de las conductas de Pepe: “Los bailarines se sacaban las astillas de madera de la cola con pinzas de depilar porque se le ocurría que durante 10 horas tenían que ensayar sobre su propia cola en el desastroso piso del Teatro del Globo. Era una dictadura. Muchos de estos bailarines, que por dos pesos hacían cualquier cosa",.

Lara no aminoró su valiente confesión y añadió más confesiones de lo que habría generado Cibrián: "Las chicas venían con las medias cancán llenas de astillas de pedazos de madera. Llegaba al vestuario y encontraba a mis compañeras llorando, y no parecía que iban a un ensayo, sino al ejército. Estos maltratos no se cuentan en el ambiente porque necesitan proteger sus sueños de ser destruídos".

Sambert concluyó con una opinión tajante de cómo define a Pepito: “ Es una tortura. Este señor se llenó los bolsillos toda la vida pagando mal y maltratando a compañeros míos. Es muy talentoso tanto para formar artistas como para armar las obras que él hace, pero hay una parte humana que le falta enormemente. Es un dictador".

Pero eso no fue todo, porque en el programa A la tarde apareció otra acusación de un calibre todavía más aterrador. Se trata de la declaración de Rafael Dufour, un vestuarista que estuvo con Cibrián en algunas obras. "Él me propuso que tuvieramos relaciones sexuales”, tiró.

Para añadir pormenores de la situación Rafael expresó: “Le dije 'Mirá, Pepe, yo me voy. Cuando hablemos de trabajo, todo bien' y ahí me doy vuelta y me agarran dos tipos que me empujaron a la cama. Me empiezan a sacar la ropa y Pepe decía 'Dale, vamos arriba, que fluya'".