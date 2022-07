Internaron a Pepe Cibrián en medio del escándalo con su exmarido

Pepe Cibrián sufrió un revés de salud en medio de la escandalosa infidelidad de su exmarido, Nahuel Lodi. Según contaron en Intrusos (América), el artista que en estos días se encuentra en Córdoba, se descompensó y tuvo que ser internado durante un breve lapso.

“Tuvo palpitaciones y estuvo unas horas internado”, aseguró Marcela Tauro, a la vez que además la panelista contó que Nahuel Lodi ya abandonó la casa que compartía junto a Pepe Cibrián.

A su vez, Florencia de la V detalló que Lodi se comunicó con ella y se mostró indignado porque en su programa habían dicho que él había permanecido atrincherado en el domicilio de Cibrián. "Por el momento no quiere hablar, dice que necesita tiempo para pensar”, explicó la conductora sobre la actitud del exmarido del director teatral.

A su vez, en Mediodía Noticias (El Trece) explicaron: “Hubo un problema en el corazón. Él empezó a sentirse mal, descompensado, con un dolor en el pecho, y fue a un sanatorio para hacerse ver. Lo chequearon y le dijeron que por ahora tiene que descansar. Ahora no está internado, está en el hotel”.

El martes por la tarde, Pepe Cibrián había escrito un sentido texto en la red para explicar su sufrimiento. “La tecnología hace que se viralice de forma instantánea un hecho y todos los medios que se hacen partícipes de dicha noticia, lavándose las manos y escudándose en el libre derecho a expresarse. ¿Dónde termina ese derecho?”, cuestionó.

Además, Cibrián interpeló: “No me hace falta preguntarme si yo he sido víctima de este sistema porque la respuesta sería sí, la respuesta sería a que debido a ello se destrozan vínculos, se agrietan amistades y hace que nuestro cuerpo se defienda con cánceres y fracturas por no poder asimilarlo. Vivo en esta sociedad y convivo con estos personajes, desprecio su accionar y me siento orgulloso de mis convicciones, de pelear por ellas. No me siento orgulloso por salir en primera plana debido a algún conflicto personal cuando de lo que se debería hablar es de alguna obra mía”.

Por su parte, Nahuel Lodi se llamó a silencio durante unos días hasta que se comunicó a través de mensajes de WhatsApp con Juan Etchegoyen, de Mitre Live, a quien le dijo: “Prefiero no hablar por el momento, dejar que decante todo, por supuesto que todo esto me afectó muchísimo. Que digan lo que quieran, sólo los que estuvimos dentro de la casa sabemos cómo son las cosas, el resto habla porque les sobra tiempo. Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera”.