La llamativa conexión que hizo Diego Brancatelli entre Cristina Fernández de Kirchner y Claudia Villafañe

En el programa Argenzuela (C5N), Diego Brancatelli elogió a Claudia Villafañe poniéndola a la altura de importantes mujeres de la historia argentina, incluyendo a Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, el periodista tildó de "relleno" a las otras parejas que tuvo en su vida Diego Maradona.

"¡Qué mujer! Es con suspenso y destacado. Uno se pone a pensar como argentino y como maradoniano... Qué mujer", enfatizó Diego Brancatelli sobre el sonoro cruce que tuvo en estos días Claudia Villafañe con Verónica Ojeda.

Luego, el panelista siguió: "Si uno empieza a pensar en las personalidades, en las mujeres, pero en mayúsculas todas las letras, mujeres argentinas creo que Claudia tendría que ser una. Están Eva Perón, Cristina Fernández de Kirchner, Juana Azurduy".

Ante la afirmación de Diego Brancatelli, Jorge Rial respondió: "Es la segunda barbaridad que escucho hoy, la primera es decir que Alberto Fernández es un gran músico, ya era para irme. Ahora, no porque es mujer, pero ya compararla con Evita se están yendo a la mie...".

En tanto que para argumentar su decisión de comparar a Claudia Villafañe con Cristina Fernández de Kirchner y otras referentes nacionales, Brancatelli enfatizó: "Es el sentir... Comenzando que Diego Maradona, más allá de su talento futbolístico, fue gracias a quien fue Claudia. El más grande de todos los tiempos fue quien fue gracias Claudia. Lo que vino después fue todo relleno, Verónica, Oliva... Todo relleno. En la historia de Maradona y en la historia del mundo, son todas relleno".

Además, el panelista sentenció: "Lo original es Claudia, Gianinna y Dalma. Por eso son reconocidas en el mundo, porque Diego se las tatuó, porque juraba por Dalma y Gianinna, porque la Claudia fue la Claudia. No va a haber otra, no va a haber una Verónica... Es la Claudia, es la Dalma y la Gianinna. Son las históricas, ¿quién conoce a Jana? Te la cruzás en la calle y no la conocés, te lo cruzás a Diego Jr. y no lo conocés".

Finalmente, Diego Brancatelli insistió en su defensa a Claudia Villafañe al remarcar: "Y cuando digo LA mujer es porque se bancó décadas de traición, de infidelidades, de adicción, de enfermedades, a la prensa, a la sociedad y tuvo resistencia... Hoy se tiene que bancar a Verónica Ojeda con esa agresividad y ella una lady".