Diego Brancatelli estalló contra Santi Maratea: "¿De qué vive el ganso este?"

Diego Brancatelli estalló con un duro mensaje contra Santi Maratea luego de que el influencer cuestionara el patrimonio de la familia Kirchner, puntualmente por el hecho de que Máximo tenga declarados 400 millones de pesos.

"¿Vieron que Santi Manotea no era neutral ni un angelito inocente desinteresado? ¿De qué vive el ganso este? ¿Labura?", arremetió Brancatelli contra Maratea.

Además, en diálogo con Clarín el periodista disparó: "Me molesta la hipocresía. El venderte como algo que no sos. Él (Maratea) dijo que no se metía en política, que únicamente lo movilizaba la 'solidaridad'. Bueno, hoy tomó postura. Mostró la hilacha".

Luego, Diego Brancatelli siguió contra Santi Maratea: "Había algo atrás de esa supuesta inocencia. ¿Por qué no le pregunta a Vidal cómo compró un departamento de un millón de dólares? ¿Por qué no se pregunta cómo hizo Macri su fortuna?".

Finalmente, el periodista analizó: "Porque sería la misma lógica... Por la herencia de su padre. ¿Cómo obtuvo su padre las empresas? Durante la dictadura. ¿Por qué no se pregunta él a dónde fueron a parar los 45.000 millones de dólares que el macrismo se fumó? ¿No se da cuenta que por esa guita que se llevaron hoy estamos así y él está haciendo colectas?".

Al lanzar una colecta para recaudar 14 millones de pesos para la madre Omar, de la comunidad wichi, Santi Maratea apuntó contra el hijo de Cristina Fernández de Kirchner. "Máximo Kirchner tiene declarados 400 millones de pesos, ¿cómo los hizo?, lo que te va a decir un kirchnerista es que es la herencia de Néstor, si es así, por qué tenía tanta plata Néstor”, interpeló el influencer.