La fuerte confesión de Marianela Mirra ante la vuelta de Gran Hermano: "Es difícil rehacer..."

Con la vuelta de Gran Hermano cada vez más cerca, Marianela Mirra fue noticia en los últimos días luego de haber publicado una historia de Instagram en la que jugó con sus seguidores sobre la posibilidad de volver a la televisión.



Sobre esta posibilidad, ante el regreso del reality de la casa más famosa del país, Fernanda Iglesias contó en el programa LAM que tuvo la oportunidad de hablar con Marianela Mirra al respecto.



“Vieron que ella no habla. Tiene una cuenta de Instagram, pero cerrada. Yo le mandé una solicitud. Me aceptó. Habíamos tenido relación en su momento y así fue que ella me contó que la había llamado Gastón Trezeguet”, contó la panelista.





En ese momento, Iglesias se dispuso a leer un mensaje de texto que le envió la campeona de Gran Hermano en el año 2007, luego de haber llegado a la final traicionando a Diego Leonardi haciéndole la nominación espontánea.



“Tenían la idea de contar conmigo para GH, pero yo no creo, honestamente. Tengo una vida acá y otra vez no me pasa lo que me sucedió hace un tiempo. Yo puse una historia, pero me hizo fantasear, nada más”, le dijo Marianela a Iglesias.



“No me reuní con nadie, pero sí voy a hablar en la semana. Si hay algo que me dejó de gustar hace tiempo es la exposición. Nada para acotar, estoy muy bien, estoy en otra”, agregó la ex Gran Hermano.





“Es difícil rehacer tu vida después de estas experiencias fuertes. Ya estoy grande. No me bancaría ‘cara o cuerpo de qué tiene’, estoy muy en otra. No significa que no me enganche con un formato del que fui fan siempre, pero lo voy a ver por televisión”, completó.



El pasado 25 de abril se cumplieron 15 años de aquella polémica, pero decisiva jugada de Marianela ante Diego Leonardi, uno de los participantes más queridos por el público en esa edición. “Feliz día nacional de la espontánea”, le dedicaron sus seguidores de Instagram.