Por qué Anamá Ferreyra vivió 3 años en un camarín

Increíble, pero real. El trabajo puede transformar la cotidianidad hasta límites impresionantes, como adoptar el espacio laboral en el hábitat de vivienda, como sucedió con Anamá Ferreira. Todo se remite a los inicios de la brasileña en este país, allá por la década del ochenta.

Así, la modelo se animó a confesar que durante muchos años, más de lo que uno podría pensar, convirtió un camarín de la TV Pública en su hogar. Literalmente, la ex modelo vivió en las instalaciones del canal público de Argentina, a raíz de la multiplicidad de ocupaciones.

Anamá abrió el cajón de los recuerdos en una entrevista con Dalia Gutmann, en su ciclo radial. Ahí explicó la situación que experimentó en sus primeros años que desembarcó en este suelo, tras abandonar su tierra natal. En el contexto de su rol en el mítico programa Mesa de noticias que fue emitido desde 1983 hasta 1987.

Ferreira inició su relato: "El camarín era divino porque eran los '80. Tenían guardarropa, ducha, todo. Parecía un departamentito". Y además añadió que esa opción fue de manera solapada, sin que los jefes estuvieran al tanto y que consiguió el aval de los hombres de utilería: "Nadie sabía".

Esos compañeros se encargaron de aportarle la idea de tomar esa posibilidad: "Tenía todo. Me levantaba, me duchaba, tenía el bar donde desayunaba, me iba a maquillar y después iba al estudio donde grabábamos muchas horas".

Claro que todo se fundamentaba en una rutina incesante, llena de compromisos variados, dado que Anamá contó: "En esa época, hacía los desfiles de colección en Buenos Aires, volvía al canal, me iba a hacer los desfiles a los boliches, 4 de la mañana volvía, entraba, me daba una ducha y volvía a grabar".

¿Quién lo hubiese pensado? La brasileña, que emana siempre una actitud positiva, no dudó ni se amedrentó ante las dificultades de los primeros años con una vía ingeniosa, que también le permitía acudir a sus diversas apariciones en el canal público.