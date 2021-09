La palabra de Anamá Ferreira tras ser tildada de "mono"

Adriana Aguirre y Anamá Ferreira protagonizaron un incómodo momento en el programa que conduce Edith Hermida en El Nueve. Todo ocurrió cuando la vedette recordó el doloroso accidente que sufrió tiempo atrás en una función teatral y su compañera de juego quiso apurarla. Así fue como la ex modelo recibió un comentario repudiable por parte de la blonda y optó por retirarse del estudio en el corte.

Ahora, la brasilera optó por salir a hablar y contó cómo se dieron las cosas. "Edith me cae de diez y yo fui con la mejor. Y veo que está Adriana Aguirre ahí, y ya me veía venir que iba a hablar. Y es un programa en vivo", comenzó diciendo.

Y continuó: "Edith presenta el programa, nos presenta a todos, y en la presentación ya arrancó que ‘mi cu**, que mis piernas, que la silicona se me fue a no se dónde’. A mi me preguntaban qué hacía con la plata si ganaba y yo dije que me iba al lago de Villa La Angostura a tomar algo y ella me dice 'naaa yo me voy a poner el ácido hialurónico', y le digo 'bueno, relax'. Y me contestó ‘callate Mono’".

"Todos nos quedamos impactados. Yo no tengo nada en su contra. Pero sabiendo que estaba al aire, me puse las manos atrás para no matarla, aguanté y aguanté, hasta que se fue al corte", agregó.

Anamá Ferreira y Adriana Aguirre protagonizaron un incómodo momento al aire

Posteriormente, en diálogo con La Once Diez, relató lo que ocurrió cuando se apagaron las cámaras. "Cuando vino el corte le dije ‘vos sos una maleducada, estás pensando en tu silicona y no sabés ni dónde estás’. Me ofreció pedirme disculpas al aire y no se dio cuenta de la gravedad de lo que dijo al aire, la producción me pidió que me quedé pero me fui. Edith me pedía que me quedé pero no puedo permitir un racista al lado mío".

Finalmente, cerró: "También me ofrecieron que la echaban a ella pero preferí irme yo. No puedo dejar a un racista al lado mío. A esta la tengo que cancelar".