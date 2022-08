Alarmante preocupación por la salud de Pinky: “No quiere salir de su casa ni…”

Emblema total de la televisión argentina, única en su raza y siempre en la memoria de millones por sus aportes iniciales en la pantalla chica. Pinky transita por un momento delicado de salud, al punto que hace varios años que no puede levantarse de la cama. Ahora, Raúl Lavié añadió una descripción de su presente que activa las alarmas.

La restricción más dura por la pandemia golpeó a miles y miles de ciudadanos, en diversos aspectos. Para la animadora significó una afección que le impide movilizarse por sus propios medios, al menos por lo que sostuvo su hijo en varios medios, que refería a que está postrada en su habitación.

Amigo de décadas, Raúl se erige en palabra autorizada y en un diálogo con Mitre Live narró: “Ella está en su mundo, pienso que está bien porque cuando la gente de pronto está pensando en otras cosas y no piensa en la realidad sino en ese pasado, no sé qué pasará por su cabecita”.

El cantante se refirió a la manera en la que vive en la actualidad Pinky y exteriorizó: “Por lo menos pienso que está siendo cuidada por su hijo, por Gastón, por la gente que la rodea y que la quiere, eso es lo que me importa, que tenga una tranquilidad, ya está afuera de nuestras manos, no quiere salir de su casa y son cosas que uno no entiende”.

Incluso Lavié emanó una comparación de las diferencias de cómo afrontan este periodo con la conductora: “Yo con 85 años quiero empezar de nuevo y ella con mi misma edad quiere terminarla, cada uno debe respetar los llamados del cuerpo y del espíritu”.

En cuanto al orígen de este estado general de salud de la animadora, Raúl consideró: “No fue por la pandemia lo de salir de su casa, a ella no le afectó eso, seguro le afectó otra cosa, y es el destino que tenemos los mortales”. Una declaración muy sensible sobre la coyuntura de Pinky.