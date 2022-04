El duro momento que atraviesa Pinky: ¿a punto de perder todos sus bienes?

"Nos llegó una versión de que Pinky no estaría pasando por su mejor momento, no solo por la cuestión de salud", comenzó informando Diego Esteves en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzoco por América TV. Según contó el periodista, Pinky Satragno, la icónica conductora de 85 años no solo atraviesa un delicado estado de salud, sino que además estaría a punto de perder su patrimonio.

"Cuestiones económicas la habrían llevado a vender uno de sus departamentos", agregó Esteves, quien aseguró que consultó por el tema a familiares y que esa propiedad sería la colindante de la que ocupa hoy.

Además de verse obligada a desprenderse de bienes materiales, el panelista resaltó que Pinky cobra "poco más de la jubilación mínima" y que no le alcanza para cubrir los gastos de una enfermera que la acompaña las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Al triste panorama se le agregaría una serie de deudas que tienen por cobrar. "Un contrato trunco con una conocida radio, donde trabajó tres días, le rescindieron el contrato, no le pagaron la indemnización y jamás le pagaron los aportes que le correspondía a ese contrato", reveló. Luego, la gestión de una jubilación más alta por haber pasado por la función pública, como diputada. "Es algo con lo que en algún momento contaba Pinky y que finalmente no sucedió".

Finalmente, tras explicar que Pinky vive de su jubilación y del dinero de la venta del departamento, Esteves recordó que la conductora pasó un tiempo en una residencia para adultos mayores. "La familia dice que habría dejado ese lugar por voluntad propia, porque quería estar en su casa", contó.

"La pandemia les hizo muy mal. Ella antes de la pandemia todavía caminaba y ahora ya no. Está lúcida y de buen ánimo, pero por las afecciones que tiene está postrada y dudo que pueda recuperarse", había precisado el hijo de la actriz en septiembre del año pasado sobre la salud de su madre.

Cómo sigue la salud de Pinky

"Está en cama desde hace tiempo. Yo cuido a mi mamá desde hace años y no tengo ayuda de ningún tipo. Ni me quiero imaginar la gente que no es Pinky como la debe estar pasando", agregó sobre el difícil momento que atraviesa el sistema de salud jubilatoria nacional.

"Hace rato que no tiene obra social. Solo cuenta con PAMI, pero yo tengo un arreglo con Swiss Medical de que cualquier problema serio que ella tenga o cualquier cosa que se necesite, yo puedo contar con los servicios de esa obra social, lo cual me deja más que tranquilo”, reconoció.