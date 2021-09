Preocupación por el estado de salud de Pinky

Pinky se encuentra transitando un delicado momento de salud. En las últimas horas la noticia generó preocupación en el ambiente artístico nacional. En este sentido, el hijo de la conductora, Gastón Satragno, dialogó con el sitio Teleshow para dar detalles de cómo se encuentra su madre.

"La pandemia les hizo muy mal. Ella antes de la pandemia todavía caminaba y ahora ya no. Está lúcida y de buen ánimo, pero por las afecciones que tiene está postrada y dudo que pueda recuperarse", precisó el hijo de la actriz de 85 años.

"Está en cama desde hace tiempo. Yo cuido a mi mamá desde hace años y no tengo ayuda de ningún tipo. Ni me quiero imaginar la gente que no es Pinky como la debe estar pasando", agregó sobre el difícil momento que atraviesa el sistema de salud jubilatoria nacional.

"Hace rato que no tiene obra social. Solo cuenta con PAMI, pero yo tengo un arreglo con Swiss Medical de que cualquier problema serio que ella tenga o cualquier cosa que se necesite, yo puedo contar con los servicios de esa obra social, lo cual me deja más que tranquilo”, reconoció.

Finalmente, detalló. "Durante el 2020 no pudimos hacerles análisis y no pudo tener la revisación que necesita. Mi mamá tiene 85 años y terminó postrada porque no se le pudieron realizar controles debido a que no se podía ir a los hospitales y el PAMI tampoco hizo nada por ella".