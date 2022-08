Toby Deltín: "Las canciones cumplen su cometido cuando cautivan"

Toby Deltín es uno de los grandes talentos de la nueva ola de artistas mendocinos que están renovando la escena nacional. El músico y productor de 31 años ha consolidado una obra brillante y conmovedora al frente de varios proyectos, tan disímiles entre ellos que denotan el eclecticismo y su apertura en lo musical. Primero, como líder en bajo y voz del proyecto Animauno, que con más de 10 años de carrera se identifica como uno de los grandes baluartes del rock alternativo local. Segundo, y por eso no menos importante, como integrante hasta septiembre de 2020 de Gauchito Club, la actual banda mendocina con mayor proyección en la escena nacional.

En este contexto, el pasado 12 de junio de 2020 Deltín lanzó su primer disco como solista, "Juegos de artificio". El mismo que estará presentando de forma oficial este domingo 28 de agosto, 20:30 hs, en el Teatro Mendoza.

Previo a su concierto, hablamos con Toby sobre su esperado disco solista, su historia en la música, su fascinación por el cine, y su infancia marcada por la música.

Toby Deltín.

¿Cómo definirías a "Juego de artificio"?

- Juego de artificio supone ser la mitad entre dos polos, dos espacios antagónicos. Es el punto donde me situé para hacer las canciones. El nombre es un juego de palabras, y partiendo de esa base es que puedo de alguna forma, intentar explicarte por donde fue el flash de este concepto.

Por un lado contiene lo lúdico, el juego, que lo relaciono con la infancia, la niñez, quizás porque el disco nace en una etapa donde convivo con la paternidad; lo asemejo con lo noble, lo puro, lo verdadero…; Y el artificio (dentro de esta lógica) como lo ingenioso y lo hábil dentro de ese juego.

Este es un polo. En el otro no hay juego. Solo Artificio. Artificio como algo simulado, algo que le falta naturalidad, algo demasiado ostentoso, quizás relacionado con el poder, la individualidad, el engaño. En un punto creo que así es como se desarrollan los dos extremos de la vida. Los dos vértices. En el medio nosotres, navegando entre esos dos puntos.

Hay una carga de metáforas importantes en el disco ¿Qué importancia le otorgás vos como compositor y cuál sería la función que pensás que deberían cumplir en el otro?

- Me gusta la metáfora como posibilidad de crear muchos mundos posibles dentro de una misma idea. Esa letra que leíste, la interpretas de una manera y la otra persona que lee lo mismo, en la metáfora flashea otras cosas. Que no se interprete que le bajo el precio a quien escribe “al hueso”. Muchas veces tiene más alcance, o el mensaje llega más, cuando es directo. Creo que hay canciones y canciones. En general mis líricas tienen algo intermedio.

Creo que las canciones cumplen su cometido cuando cautivan a les oyentes. Cuando algo les pasa al escucharla. Cuando logras interpelar a la otra persona.

La verdad que me sorprendí al escuchar el disco y me encontré con un Toby diferente al que percibí en algún momento, ¿cuál fue la premisa de este collage de sonidos que ofrece "Juego de artificio"?

- La idea matriz del disco fue componer sin límites. Darle rienda a las composiciones que iban saliendo y después, una vez que ya estuvieran los temas, pasar a la etapa de producción y ahí sí darle la forma.

Este disco iba a ser doble y de 30 canciones. Cosa que Manu Nazar (co-prodctor) me dijo que estaba loco. Fue interesante el proceso de selección, porque de esas 30 canciones fuimos sacando los temas que no estaban terminados, o que le faltaban partes. De esos quedaron 17 y los sometimos a una votación. Le pasamos los tracks a amigues, músicos, productores y cada une mandó su ranking. Teniendo en cuenta eso y basándonos en el disco que queríamos hacer fue que quedaron esas 12 canciones.

Los sonidos aparecieron jugando. No los buscamos, aparecieron. Si aparecieron algunas cosas que me imaginé al inicio y que a medida que fue sucediendo el disco mantuve, como por ejemplo hacer arreglos de vientos y cuerdas. Yo quería un disco largo, de mínimo 11 canciones y quería que fuese auténtico. Todo eso está en juego de artificio.

Hay algo muy cinematográfico y literario en tu música ligado a la ficción, ¿qué es lo que te atrae de este recurso?

- Particularmente me siento musicalmente un hijo de Fito, y viste que Páez es un loco que cuenta historias en casi el 95% de sus temas. Tienen un inicio, un desarrollo, un nudo, un clímax y un final. Bueno, a mí me ceba mucho contar historias en las canciones y esa “formula” es la misma que usamos para desarrollar una idea de guión. No lo pienso así, sino que me sale así.

Además de la musical, el disco te abrió la oportunidad de dedicarte a tu otra parte/pata que es el plano audiovisual. ¿Cómo nace la idea de “Maniquí?

- "Maniquí" es para mi el alma mater del disco a nivel musical y conceptual. La idea nace a partir de la necesidad de mostrar un universo narrativo más allá de la canción. Es decir, la canción posee una rítmica y una melodía que va narrando, que te va llevando. La letra, por otro lado, va formando la historia. Pero también ahora aparece la pata audiovisual, que va contando en escenas otra narrativa dentro de la canción. Es como una canción en 3 dimensiones. Lo siento un laburo totalmente transmedia.

La experiencia fue hermosa. Armamos un equipo de producción tremendo. Fueron 4 jornadas de rodaje super intensas, muchas en exterior, filmadas en invierno. El guión, la dirección, el montaje y el foley lo hice yo y me siento 100% conforme con el resultado. Es verdaderamente difícil en el plano audiovisual poder llevar una idea a su realización.

Me imagino la importancia de lanzar tu primer disco como solista. ¿Cómo lo vivís?

- Es un hito importantísimo. Si, después de muchos años laburando con otros proyectos, poder darle el espacio a este formato me da muchísima satisfacción. Era algo que hacía muchos años quería hacer pero no tenía la energía ni el tiempo. Una vez que pude poner en pausa a las otras bandas, este proyecto adquirió vida propia.

Este disco me representa al 100%. Contiene un concepto de principio a fin y transita un montón de estadíos por los cuales yo suelo moverme. Tenés la canción bien "up" y al toque la canción "down". Tenes temas despojados, canciones de autor, y también algunas super ornamentadas, llenas de efectos. La verdad que siento que salió un disco muy versátil, ecléctico y sincero.

Hay varios artistas invitados. ¿Cómo y porqué pensaste en cada nombre?

La idea de las y los invitados fue principalmente para darle una apertura sonora al disco. Pasa que cuando es la misma persona la que compone, la que produce y que también participa en el resto de los procesos de mezcla y master, el disco de alguna manera se aplana un poco. Indefectiblemente necesita otra mirada. Te lo termina pidiendo.

Es por eso que a la hora de pensar en les invitades se tiene en cuenta para donde querés llevar la canción. En "Clave Morse" hace una colaboración Raúl Ruffino, el cantante de Los Tipitos. Esa canción me pedía un solo de guitarra que ruja al final y una voz bien de rock nacional.

Hay algunas canciones que la batería la grabó Ernesto Pérez Matta y que la decisión fue que tomen un carácter más acústicas. Las hermanas YORKA, que son de Chile, cantan "Deje su Mensaje". La elección se dio a partir de escuchar su disco "Humo". Me parecía que su voz le iba a dar una tesitura muy particular a la canción, tienen voces muy dulces y en definitiva, la canción lo necesitaba. A nivel narrativo le aportó un montón que haya voces femeninas ya que es la única del disco que tiene.

"Sueños" es una canción que tiene mucho aire y mucha tierra. Para el aire invité a Nico Aimo de Nadar de Noche que es el rey de los synthes y que logró llevarlo a un plano muy onírico. Para la parte más terrenal invité a Cata Antú que es violinista.

Yuyo iglesias le dio el groove a "Escaleras", "Deje su mensaje" y "Clave Morse". En "Las Formas del Sol" invité a mi hermano Gabriel, a producir la línea de bajo.

La Murga en "Equipaje" también fue una decisión de producción en pos de ampliar la sonoridad y el concepto de la canción. Es el tema que cierra el disco y que lo compuse para uno de mis mejores amigos que estaba viviendo una situación muy delicada de salud. La canción debía ser esperanzadora. Te tenía que sacar una sonrisa, sino, no servía. Así fue que nos juntamos con Dani Bernal, director de la Murga La Buena Moza, y armamos los arreglos.

Bruno Pinto participó de "Asusta a Veces". Es una canción muy especial porque fue el primer corte de difusión del disco. Particularmente creo que le aportó una frescura única. Brunito viene desplegando un estilo y una impronta muy única en la escena y a la canción le calzó justo.

Contame sobre el show de presentación de esta noche. ¿Qué nos espera?

- La idea del show es hacer el disco completo y algunas canciones que ya son clásicas del proyecto. Van a ver una puesta muy cuidada, con una imagen y un concepto que tienen que ver con el desarrollo del disco. Van a estar como invitados Alejo y Valentin, previo a su presentación en el Teatro Independencia. La Murga La Buena Moza, El Lorenzo Pá, un trío de cuerdas y algunas otras cositas que no puedo spoilear.

Seguí laburando codo a codo con Manu Nazar. ¿Cómo laburan juntos tanto en la producción del disco como en el vivo? Manu es mi co equiper. Con él termino de cerrar las ideas, las formas…es un poco mi chamán. Toby Deltín junto a Manu Nazar.

En el dúo que armamos, él me baja un poco a tierra. Le da esa visión “objetiva” que precisan las canciones. Además de ser un hermano, es un talentosísimo músico (y de Racing). Con Manu nos conocemos de Gauchito Club. Tenemos formas bastante parecidas para encarar los proyectos, entonces comulgamos muy bien. El vivo tratamos de que sea fidedigno a lo que se escucha en el disco. Apuntamos a un proyecto compacto desde la puesta y lo musical.

¿Toby Deltín es un formato solista o ya se puede decir que es un proyecto más grande?

- El proyecto arrancó como solista, pero a medida que fue pasando el tiempo y sobre todo a partir de la grabación del disco, se armó una banda hermosa que sostiene el proyecto. Sería una mentira decir que Toby Deltín es una persona sola. Son un montón de músicos que están delante del nombre.

Ellos son: Luca Pinto en guitarras, Yair Cáceres en percusión, Uli Quintanilla en saxofón, David Sorribe en trombón, Horacio Munnia en bajo y Manu Nazar en batería.

Elegite tres canciones del disco que más te gusten y contame porqué

- "Seré": Es una canción que redescubrí haciendo el disco. Inicialmente era una canción más de tipo “country” y cuando arranqué la producción musical, fui jugando hasta llevarla a un plano más urbano. Creo que es una síntesis de la producción que tuvo el disco.

"En sueños": Es una canción que le dediqué a mi abuela Delia. Una mujer que supo arroparme, abrazarme y darme amor en tiempos muy poco felices. Fue mi escudo y mi espada en la niñez. En sueños es el lugar donde nos encontramos cada tanto.

"Maniquí": Es la canción del disco. Retrata un momento muy difícil de mi vida, durante la pandemia, y cantarla me sana.

Contame sobre tus primeros contactos con la música. ¿Recordás ese momento en el qué te diste cuenta que ese era tu lugar en el mundo, qué tocar era lo tuyo?

- Tuve la posibilidad de vivir en una casa donde se escuchaba radio y música constantemente, había piano, guitarra, caja chayera. Tenía primas mayores que yo y ellas estaban todo el tiempo escuchando nuevas bandas. Por ese lado adquirí todo el rock nacional: Fito, el Flaco, Charly, Sumo, Soda…y en mi casa, mucho rock internacional. Mi hermano, que es 6 años mayor, a los 14/15 se compró un bajo para tocar New Metal y ahí conecté de una. Las bandas ensayaban en el galpón de herramientas de mi casa, entonces, cuando nadie me veía, me metía y tocaba todo. Después todo fue muy natural. Nunca me llevaron a una escuela de música ni nada por el estilo, simplemente me dejaron fluir. Así fue, que desde la exploración, la inquietud y el juego aprendí a tocar varios instrumentos de oído. Esa tríada me sigue acompañando hoy en día para componer música.