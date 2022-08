Revelan los motivos ocultos del divorcio de Viviana Canosa y Alejandro Borensztein

En marzo de 2018 Viviana Canosa y Alejandro Borensztein anunciaban su separación definitiva. La ex pareja tiene hija, Martina, que en el momento de la ruptura de sus padres tenía sólo cuatro años.



“Nos divorciamos, fue una decisión dura de tomar, pero era la mejor. Fue de común acuerdo. El amor va a estar siempre. Nos une nuestra hija”, expresó en su momento la propia Viviana Canosa.



“Cuando uno tiene un hijo tiene que ser su mejor versión. Y cuando estás triste y las cosas no fluyen como te gustaría, tenés que tomar una decisión. Cuando dije la palabra ‘divorcio’, tragué y pensé ‘no lo puedo creer’. Fue un proceso muy largo, especialmente para mí”, comentó la conductora.





“Cuando las cosas no evolucionan, yo suelo hacer lo posible por cambiarlas. Después de pensarlo mucho tiempo, tomé la decisión. No quiere decir que no hay amor, eso no se va de un día para el otro. Tal vez no es lo mismo el amor que estar enamorado. El amor va a estar por siempre, por Martina”, aseguró Viviana.



“Empecé a trabajar y me empecé a dar cuenta de que estaba bien, que estaba feliz y me faltaba algo más. Para mí la vida en pareja es presencia, paciencia, ojos bien abiertos, corazón a pleno. Soy de dar todo lo que tengo y más”, sostuvo la conductora.



Asimismo, en ese sentido, agregó: “Cuando siento que las cosas no resultan decido no padecerlas. Cuando dije ‘divorcio’ fue un flash para mí. Me puse a llorar mucho, pero vengo haciendo terapia hace mucho y lo decidimos de mejor acuerdo porque era lo mejor para nosotros y para Martina”.



En cuanto a los motivos que la llevaron a tomar la decisión, Canosa explicó: “Faltaban cosas que a mí básicamente no me terminaban de cerrar. Fue un proceso muy para adentro. Pero un día cae la ficha y se toma la decisión. Hasta que no firmás el último papel no lo podés creer. Uno arma la familia para toda la vida. Nunca pensás que se va a terminar”.



Por último, comentó: “Cuando se lo conté a Martina nos aliviamos los dos. Estamos conectadas todo el tiempo. Era una decisión que había que tomar y no lo contamos de común acuerdo con Ale porque los dos queríamos estar más tranquilos. Nadie se divorcia de un día para el otro. Me casé en secreto. ¿Por qué iban a tener que saber ahora que me divorcie?”.