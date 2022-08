La picante chicana de Amalia Granata a Baby Etchecopar

Amalia Granata volvió a hacer de las suyas durante su participación en Polino Auténtico (Radio Mitre). La panelista del programa que conduce Marcelo Polino contó detalles de una cena que compartió con Baby Etchecopar. Recordemos que la diputada por la provincia de Santa Fe es una gran amiga del periodista, por eso sorprendió cuando lo chicaneó en pleno aire.

Cuando le consultaron a Granata por su relación con Etchecopar, ella respondió fiel a su estilo: "Es como mi hermano Baby, y eso que ¡Yo a él le podría decir ‘papá!", expresó picante.

Además, Amalia se refirió a Viviana Canosa ya que, durante la semana, corrieron fuertes rumores que indicaban que la periodista iba a ir como candidata por La Matanza, y que había recibido propuestas de Juntos por el Cambio y del partido de Javier Milei.

"Canosa dijo que no va a ser candidata en La Matanza", afirmó Granata que ha mantenido contacto estrecho con la conductora, luego de su escandalosa renuncia a A24 tras prohibirle poner al aire un informe que contenía un escrache al Ministro de Economía, Sergio Massa.

Amalia Granata.

Además, reveló detalles de la salida de Canosa del Grupo América. "En América hicieron eso de la silla vacía, pero la verdad es que Viviana ahí trabajó libre hasta que la censuraron, entonces se fue", comentó la diputada en el programa de Polino.

"Viviana estaba en el camarín, preparándose para salir al aire, y bajó un productor y le dijo que del informe que habían preparado sobre ‘escraches’ a distintos políticos, tenían que sacar a Massa, que eso no lo podían pasar", agregó.

Además, sumó: "Pero además de eso, ella tenía como invitados a la gente que el otro día golpearon el auto de Massa, y también se los bajaron. Y bueno, fue cuando dijo que la estaban censurando y que no hacía más el programa. Pero la intención de ella no era apoyar lo que había pasado, la idea era reflexionar. Después el canal hizo leer un comunicado diciendo que no iban a pasar ningún escrache, pero es mentira".